崇正中學借殼｜梁振英：旁門左道不得不防　與內地融合勿中門大開

崇正中學位於深水埗區長沙灣廣利道。（崇正中學網站圖片）

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，學校校監及校長稱對事件不知情，又稱崇正總會已失去學校控制權。教育局周五（8日）指，得悉有多宗關於香港崇正總會管理權的民事訴訟案件正在進行，常任秘書長覺得該校校董的行為並不令人滿意，故此按《教育條例》已暫停該校在其校舍內或該校舍內任何部份營辦，如發現學校有任何違法行為，定必嚴肅處理。

梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英：香港政策執行上對內地不能「中門大開」 否則大水漫灌

梁振英今日（9日）在社交平台指，內地教育和考試壓力大，香港DSE受歡迎、香港身分證更受歡迎，大家對形形式式想在內地人民身上「掏錢」的旁門左道要有全面認識，也不得不防。

他表示，香港社會在某些方面有先進性，香港和內地的融合發展肯定有需要，方向也是對的，關鍵是「閥門」要設計好，因為香港小、內地大，執行上香港不能「中門大開」，大水漫灌；香港的「大樹小苗」都要水，但水多了會受澇。此外，他表示所有違法行為必須嚴懲。