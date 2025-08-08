崇正中學借殼｜深圳摘星展示管理公司授權書　校長稱不識簽名人

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，開辦中學文憑（DSE）課程，教育局指無收到摘星的學校註冊申請，會採取執法行動。「摘星」周五（8日）直播「澄清」，稱只是代理祟正招生，又出示招生授權書，並稱一直與營運學校的管理公司聯絡，與校長及校監無關，但沒提到公司名稱。

崇正中學校長董福再回應，稱不知道在招生授權書上簽名的是誰人，亦未見過主持直播的「崇正中學招生主任」，但無正面回應有關人士是否學校員工，亦無回應學校控制權的問題。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

摘星周五（8日）在微信公眾號直播「澄清」，稱只是代理祟正招生。（直播截圖）

摘星改口稱只「代理」祟正招生 直播展示授權書

深圳摘星周五（8日）在微信公眾號直播，一名自稱是崇正中學招生及行政主任「Cecelia駱老師」主持，稱摘星只代理祟正中學招生，無在崇正中學開辦課程，招生宣傳及活動只在深圳進行，無在香港活動，至今也未助崇正中學錄取學生。「駱老師」稱，祟正中學擬招收的學生都會在香港校址上課，教學人員均是祟正中學的教師。

「駱老師」在直播中展示一份香港崇正中學的「授權書」，印有「授權摘星教育進行2026至2028年度招生工作」， 文件是2025年7月18日簽訂，有聲稱是崇正中學的印章，並有人化表學校簽署。摘星一方則由一名陳姓人士簽名，該名自稱「陳老師」的男子也有於直播出現。

「摘星」一方則由一名陳姓人士簽名，自稱是簽名男子的「陳老師」也有於直播出現。（直播截圖）

直播人員自稱同時受僱崇正、摘星

直播時有觀眾問授權書上的印章是否正規，「駱老師」回應「相信是正規」，強調祟正和摘星非合作關係，只負責招生，如授權不獲承認或引致損失，摘星可以追究，反指「要不你們去問祟正？」

「駱老師」稱，她同時是摘星和崇正中學的員工，有與崇正中學簽約，獲授權處理行政及招生工作，負責管理工作，但並不是教師。

「摘星」於直播展示授權書。

稱崇正總會失學校控制權 由管理公司營運

崇正中學校監黃華安接受傳媒訪問稱，稱總會九年前已未能控制學校，正為學校控制權跟對方打官司，稱「摘星」與崇正總會無關。

「駱老師」在直播期間回應黃華安的就法，稱總會九年前已失去對祟正中學的控制權，學校現由管理公司營運及出任校董，「摘星」是與「目前的營運方對接」，不認識校監及校長，但直播期間無提及管理公司的名稱。

至於為何崇正無出面澄清與摘星的關係，「駱老師」說：「崇正沒有一個人出來挺我們，說起來也挺心酸⋯⋯這個我再處理一下，處理不了就結束合作。」

「駱老師」稱，崇正中學正與香港教育局溝通，但仍會繼續招生及收學費，如果教育局最後確意做法違規，就會退回已收取的款項。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（招生簡章截圖）

崇正校長：不知誰簽名 未見過直播「老師」

《香港01》記者以直播截圖，向崇正校長董福查詢，董福稱不知道是誰代替學校簽署授權書，又稱未見過直播中自稱是崇正中學招生主任的駱老師。記者要求他確認駱老師是否學校職員，但董福無正面回應。

對於黃華安指崇正總會失去學校控制權的說法，董福向《香港01》表示沒有回應。