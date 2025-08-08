崇正中學校長首回應借殼：找出搞事的人　深圳摘星：「黃了？」

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，每年學費收19萬元，超出教育局批准的五倍。教育局呼籲勿上當，並正採取執法行動。崇正校長董福首開腔，回應《香港01》記者說「完全不知道這件事」，並呼籲記者「找出搞這件事的人，不要找我」。

「摘星」在無回應傳媒查詢，僅在網上發聲明，指「崇正中學黃了？」，又指僅代理崇正中學招生，由崇正老師上課，並未有協助崇正中學錄取任何一位學生。



崇正中學校長董福稱。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

崇正中學校長董福，透過WhatsApp回應《香港01》記者說「完全不知道這件事，我也很想知道誰用學校的名做這件事。」並對記者說，若能查到請告知他，呼籲「找出搞這件事的人，不要找我，我一無所知。」

董福不願接受電話訪問，並說「不關本人事」，及無任何補充。

涉事的深圳補習社「摘星」無回應傳媒查詢，單方面在網上發聲明，並以「崇正黃了？」為題，即反問是否事情敗露，預告開直播說明DSE自修生修訂的新政策。

摘星發出「澄清」：

一、深圳摘星僅代理崇正中學招生，並沒有在崇正中學舉辦課程。

二、深圳摘星對崇正中學的宣傳均在深圳進行，未有在香港進行任何宣傳或招生活動

三、直至發布此消息為止，深圳摘星未有協助崇正中學錄取任何一位學生。

四、崇正中學擬招收的學生均在崇正中學校址上課，教職人員皆為崇正中學的老師。

深圳補習社涉「借殼」香港崇正中學，遭教育局呼籲勿上當。摘星以「黃了？」為題，預告開直播。（摘星微信視頻號）