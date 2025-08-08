崇正中學借殼｜教育局暫停該校營辦　多宗官司爆控制權爭奪

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，開辦中學文憑（DSE）課程的風波持續，學校校監及校長稱對事件不知情，又稱崇正總會已失去學校控制權。

教育局周五（8日）指，得悉有多宗關於香港崇正總會管理權的民事訴訟案件正在進行，常任秘書長覺得該校校董的行為並不令人滿意，故此按《教育條例》已暫停該校在其校舍內或該校舍內任何部份營辦，如發現學校有任何違法行為，定必嚴肅處理。



教育局：辦學團體一直為香港崇正總會

教育局周五（8日）指，根據教育局資料，崇正中學的辦學團體一直為香港崇正總會。現任校長董福獲教育局批准自2018年9月1日起擔任該校校長；而現任校監黃華安獲教育局批准自2021年1月25日起擔任校監。

教育局一直就崇正中學的管理問題與其校監及／或辦學團體聯絡。教育局得悉有多宗關於香港崇正總會管理權的民事訴訟案件正在進行，並一直留意其發展。至於學校管理事宜，包括校監／校長的任免均按《教育條例》（第279章）辦理。

常秘：該校校董行為並不令人滿意

鑑於常任秘書長覺得該校校董的行為並不令人滿意，故此按《教育條例》（第279章）第83條，已暫停該校在其校舍內或該校舍內任何部份營辦。教育局會繼續跟進事件，如發現學校有任何違法行為，定必嚴肅處理，以保障學生福祉。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（招生簡章截圖）

校監：總會九年前失控制權

校長：暫不收生不代表不運作

崇正中學校監黃華安接受傳媒訪問稱，稱崇正總會九年前已未能控制學校，正為學校控制權跟對方打官司，稱「摘星」與崇正總會無關。

對於黃華安指崇正總會失去學校控制權的說法，校長董福向《香港01》表示沒有回應。

記者到崇正中學視察，教學樓有多個窗口缺玻璃，門口信箱塞滿舊信，校內滿佈落葉枯枝。記者問校長該校是否正在營運，董福回應指「現在應暫不收生，但不等於不運作。」

根據教育局的資料，崇正中學的辦學團體為崇正總會，總會後來成立「香港崇正中學有限公司」及「崇正中學（管理）有限公司」。「香港崇正中學有限公司」的公司董事為老冠祥、黎國威、楊賽春、葉遠信；而「崇正中學（管理）有限公司」的董事則有黃華安、招堅強及黃碧霞。兩間公司的董事皆為崇正總會的會員。

「香港崇正中學有限公司」2024年度的財務報表顯示，公司的主要業務涉及香港崇正中學的營運；「崇正中學（管理）有限公司」主要業務為提供學校管理服務予香港崇正中學。財務報表顯示，「香港崇正中學有限公司」於2023及2024年的收入，分別有1614萬及653萬；但「崇正中學（管理）有限公司」則兩年都沒有收入，只於2024年有2.5萬的「其他收入」。