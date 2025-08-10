崇正中學借殼辦學｜梁振英轟｢有錢就有鬼推磨｣　吸人才要不違初衷

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，被教育局暫停該校營辦。全國政協副主席梁振英今日（10日）再度於社交媒體發文批評「摘星事件」，直言內地教育仲介運作的原動力是金錢，形容「有錢就有鬼推磨」，仲介會以旁門左道將內地學生「送」入港校，惟內地學生語文等與香港有差別。他說香港缺人，從內地引入人才，準備工作、配套工作必須做好，務求不違初衷。



崇正中學位於深水埗區長沙灣廣利道。（崇正中學網站圖片）

內地仲介與香港學校關係不明 梁振英：有錢就有鬼推磨

梁振英在Facebook發文提到，事件中這家內地補習社和香港崇正中學之間是什麼關係，不得而知，但已知的是內地一般教育仲介的運作，內地教育被人在某些領域產業化，其中一個後果就是錢的作用越來越大，形容「有錢就有鬼推磨」。

家長願意付錢，就出現仲介和形形式式以至旁門左道的「顧問」。首先提供諮詢服務，把家長勾住，然後設法將學生往香港學校送，不成功不收費。為求成功，當中可以有很多內情。 全國政協副主席梁振英

全國政協副主席梁振英

內地學生語文與香港有差別 配套做好才不違初衷

他說內地家長想把學生送來香港就讀，香港有學校面臨縮班殺校，互有所求，坦言香港招收內地合資格的中小學生，以補本地生源不足，完全可以理解，但政策和執行都要做得精細。他指內地學生語文、學習習慣與香港有差別，缺乏輔導或致適應不良。他借東江水比喻，寄語香港從內地引入人才，準備工作、配套工作必須做好，務求不違初衷。

香港缺水，東江水越山而來，徹底解決了香港的供水問題。香港缺人，從內地引入人才，準備工作、配套工作必須做好，務求不違初衷。 全國政協副主席梁振英

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，學校校監及校長稱對事件不知情，又仲介稱崇正總會已失去學校控制權。教育局周五（8日）指，得悉有多宗關於香港崇正總會管理權的民事訴訟案件正在進行，常任秘書長覺得該校校董的行為並不令人滿意，故此按《教育條例》已暫停該校在其校舍內或該校舍內任何部份營辦，如發現學校有任何違法行為，定必嚴肅處理。

梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英：香港政策對內地不能「中門大開」 否則大水漫灌

梁振英昨日（9日）在社交平台指，內地教育和考試壓力大，香港DSE受歡迎、香港身分證更受歡迎，大家對形形式式想在內地人民身上「掏錢」的旁門左道要有全面認識，也不得不防。

他表示，香港社會在某些方面有先進性，香港和內地的融合發展肯定有需要，方向也是對的，關鍵是「閥門」要設計好，因為香港小、內地大，執行上香港不能「中門大開」，大水漫灌；香港的「大樹小苗」都要水，但水多了會受澇。此外，他表示所有違法行為必須嚴懲。