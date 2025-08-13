拆局｜人才計劃忌變「雙非」翻版　解答四個「問號」防盲吸人才

短短三年吸引22萬人才來港，遠超原定目標，亮麗的KPI成績背後，香港的教育、醫療、住屋是否應付得到，引起全國政協副主席梁振英連番撰文關注，借當年「雙非」政策鑑今，反思香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額帶來極大不確定性。



政圈相對平靜，港區全國人大代表陳曼琪是少數主動回應梁振英觀點的政界中人，她說要由高層次統籌香港人口政策，以港人安居樂業優先，「盲吸」人才幫不到香港，又令到香港本地人覺得不公平。她建議香港思考四個「問號」：整體社會如何能安居樂業？外來人才如何能真正幫助香港？人才是否符合香港當前的需求？人才來港後如何更好適應和融入本地社會？



不過，當局其中一個反駁人才政策質疑的觀點，是搶人才有助穩定樓市，空置率大致平穩「幸保不失」。作為地產界老行尊的地建會執委會主席梁志堅認同有助提振樓市，尤其對空置的單位有裨益，不過坦言暫時未見到人才對單位需求很大，承認租務交投旺了，但未見十分顯著。



梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英連番關注濫用人才計劃 「雙非」告誡香港考慮承受力

梁振英打從二月開始，已在社交平台已開腔關注人才政策，批評有內地人借「人才」名來港，只為子女升學或內地享稅優惠，至本月更在兩星期內六次撰文詳談人才計劃的問題。他的關注點在於各類人才計劃已經批出22萬個申請，反問「如果有一半個案帶同家人來定居，香港的教育、醫療、住屋怎樣應付？到時再算？」他認為香港永久性居民身分不能打折促銷，人才審批必須嚴辨真偽。

他兩次借當年叫停的「雙非」政策，告誡人才計劃勿重蹈「雙非」覆轍，促政府科學預測人口變化。（林若勤攝）

前車可鑑，他兩次借當年叫停的「雙非」政策，告誡人才計劃勿重蹈「雙非」覆轍，促政府科學預測人口變化。以教育界為例，他說現在要面對雙非學生的學額問題，問題源於當年政府不僅容許雙非孕婦來港產子，而且名正言順地為雙非在公私立醫院設配額，將這種行為合理化、正當化，產科賺到盤滿缽滿，雙非嬰回去內地，父母沒有移居香港，香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額供需問題帶來極大的不確定性。

勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播）

孫玉菡隔空回應 兩原因力陳人才不留港也有利

梁振英拋磚引玉，負責人才計劃的勞福局局長孫玉菡兩次隔空回應人才政策的質疑，他認為人才不留港也對港有利，「唔啱咪分手」，即使不留下，過程中來港住酒店等消費亦只會對香港有利。他又說去年20至34歲年齡層的人口較10年前下降約24萬，導致住宅物業需求減少，幸有搶人才措施帶來新客源，空置率才大致平穩，「幸保不失」。

選委界立法會議員陳曼琪。（直播截圖）

觀乎政圈相對平靜，港區全國人大代表陳曼琪則主動回應梁振英的觀點，兩人有異曲同工之處。今年三月兩會期間，陳提出題為「發揮香港國際高端人才聚集高地優勢，優化粵港澳大灣區人才流動資源配置」的建議。內容提到建立粵港澳大灣區人才流動數據平台，改善人才資源配置發揮協同效應，避免人才同質化。

輸入人口目的從團聚變為提振經濟、勞動力

陳曼琪向《香港01》表示，撰寫建議書前有分析香港人才政策，包括香港過去20年，由單程證至後期各類簽證也有研究。由一般就業計劃、輸入內地專才、科技人才、優秀人才、高端人才、甚至內地學生到香港的學生簽證、到今日的高才通。她形容多年間的轉變，輸入人口已經從當初純粹為了團聚，轉趨到吸引人才，對香港經濟、勞動力、有正面作用幫到香港。然而，隨著相關數字持續增加，是否應該無限制地吸納人才？陳曼琪認為並非如此。

陳曼琪。（歐嘉樂攝）

陳曼琪倡評估人才政策影響 「盲搶」人才令港人不公平

陳曼琪先定性人口政策 —— 本質上是一個動態議題，直言若將人才議題納入整體人口政策框架，特區政府需要建立一套完善的評估機制。她認為，這個機制應當以數據為基礎，並採用科學化的方法進行衡量，從而準確評估其對香港的實際影響，方能據此制定相應的政策。

「盲搶」人才幫唔到香港，又令到香港本地人覺得唔公平......要因時制宜，唔好只係向前衝，唔好「盲吸」。否則新成員到香港都唔開心。 全國人大代表、選委界立法會議員陳曼琪

不能單純吸人才 要平衡資源分配

她續稱，人口政策要適時調整，「一本通書讀到老」、「盲吸」並不可行，要視乎香港發展趨勢，繼而資源要調整、整體規劃要融合、革新。她舉例指，當前財政赤字問題嚴峻，經濟狀況亦不理想，對於一般香港市民而言，無論是在工作、居住還是教育等方面，大家都認為仍有許多需要改善的地方，正是香港人所面臨的壓力。因此，在制定整體人口政策時，並不能單純追求吸引人才，而是要在吸納的同時，確保本地資源分配平衡。

2019學年的適齡小一學童，出生時港府已實施「零雙非」政策，故「雙非」學童基本上已不復存在，令跨境學童人數比去年急降，連帶專屬校網學額大幅減少。（資料圖片）

先解答四個「問號」 再高層統籌人口政策

如未能充分掌握各方的實際需求，陳曼琪認為就會如梁振英所言，等到問題逐一浮現時才被動應對。然而，當問題出現時往往已難以即時解決，因為這些都是長遠規劃的議題。陳曼琪指，香港需要思考的是，整體社會如何能安居樂業？外來人才如何能真正幫助香港？他們是否符合香港當前的需求？同時，他們來到香港後，又該如何更好地適應和融入本地社會？

重點是香港需要什麼？陳曼琪指，香港目前缺乏高層次的人口戰略性規劃，促政府盡快建立相關機制，整合各方資源與數據研究，明確了解香港需要吸納哪類人才。她指，不能僅以批出簽證數量符合關鍵績效指標（KPI）為標準，而是批出後如何跟進落實，從宏觀角度根據現有數據分析發展趨勢。

她反問，就像颱風或黑色暴雨警告時，港府懂得運用人工智能來預測準確性；那麼對於人口這樣重要的議題，為何不採取同樣嚴謹的方法呢？

搶人才提振樓市？梁志堅：未見大需求 租務旺但未顯著

人才被質疑無落戶香港，拿了香港身份證後全家返回內地。孫玉菡其中一個回應人才政策質疑的理據，是輸人人才穩定樓市，形容幸有搶人才措施帶來新客源，空置率才大致平穩，「幸保不失」。

地建會執委會主席梁志堅。

地產建設商會執行委員會主席梁志堅向《香港01》分析，部分人才可能「有啲銀紙未到位」，惟認為有助提振樓市，尤其對空置的單位有裨益，中高價單位都有人住，就算不買都要租住，形容「地產總有一段時間曳，都有時間會好返」，現時市面都開始復甦、止跌回升、交投好。

不過，被問到人才對單位需求是否很大，梁志堅坦言暫時未見到，但都有跡象。如果人才政策收緊，對樓市會否有影響？他表示，多人才來都會對市面好，立竿見影就是租務，交投都旺了，只是暫時未十分顯著。

地產及建造界立法會議員龍漢標

龍漢標認同檢討調整醫療、教育、房屋政策

另一業界代表，經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標接受《香港01》訪問時指，要人才在香港落地生根的其中一項誘因，是幫助他們置業，但目前由於外匯管制，從內地來港的專才無法將他們在內地的積蓄帶來香港生活和置業。

他表示曾經建議特區政府跟中央商討成立資金池，透過閉環管理模式，容許專才將他們內地資金帶來香港置業，當他們日後轉售物業，所得的資金必須匯回內地，一方面可確保不會對外匯管制造成影響，同時人才可以在港安居，為香港經濟帶來動力之餘，有助樓市健康發展。

不過，外界關注是人才來港後，對香港本地的影響。龍漢標認同政府需要適時檢討和調整如醫療、教育、房屋等各項政策，應對新來港專人才在港生活需要，協助他們逐步適應和融入社會，從而帶動經濟內需，推動社會整體發展。