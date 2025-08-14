外交部駐港公署：美方報告抹黑香港人權法治　罔顧事實枉費心機

美國國務院周二（12日）發布《2024年各國人權報告》，提到香港政府透過國安法對《蘋果日報》創辦人黎智英等民主派人士進行任意拘捕和拘留丶長期單獨囚禁等，影響港人的人權和言論。外交部駐港公署發言人周三（13日）表示強烈不滿和堅決反對，批評報告罔顧事實真相，蓄意抹黑中國和香港特區人權法治狀況。



圖為外交部駐港公署。（資料圖片）

斥翻炒反中亂港分子個案 為其撐腰張目

發言人表示，美方不顧自身在人權方面的斑斑劣跡，卻在報告中編造「香港人權狀況惡化」的虛假謊言，翻炒反中亂港分子個案，為其撐腰張目，充分暴露出美方將人權問題政治化、工具化，企圖借香港遏制中國發展的險惡圖謀，令人不齒。

發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。特區秉公審案，堅決打擊危害國家安全的行為和活動，是依法維護國家安全和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。

外交部駐港公署敦促美方切實尊重事實，尊重中國主權和香港法治。（資料圖片）

促美方收起攻擊抹黑香港的卑劣伎倆

發言人強調，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力干涉都是枉費心機。中央政府堅定支持香港特區政府依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為、堅決保障香港繁榮穩定。中方敦促美方切實尊重事實，尊重中國主權和香港法治，立即收起借人權問題攻擊抹黑香港的卑劣伎倆，立即停止插手干預香港事務和中國內政的險惡圖謀。