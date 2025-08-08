政府再委任陸啟康為選管會主席　任期三年

政府今日（8日）刊憲，再度委任陸啟康為選舉管理委員會主席，任期3年；亦再度委任石丹理為選管會委員，任期3年。政府發言人指，兩位的續任有助於貫徹選管會工作的延續性，將繼續與選管會保持緊密聯繫，積極籌備今年的兩場重要選舉。



今年的兩場選舉包括9月7日舉行的選委會補選，以及12月7日舉行的立法會換屆選舉。



陸啟康。（梁鵬威攝）

政府再度委任陸啟康為選舉管理委員會主席，任期3年，由2025年9月1日起至2028年8月31日止。再度委任石丹理為選管會委員，任期3年，由2025年9月29日起至2028年9月28日止。

選管會為根據《選舉管理委員會條例》（第541章）而成立的法定機構，職能包括就選區分界提出建議，舉行和監督公共選舉及就選民登記工作制訂規例、指引和有關安排。選管會的宗旨是確保香港特別行政區公共選舉在公開、公平及誠實下順利進行。

12月11日早上8時選舉管理委員會見記者，主席陸啟康一度哽咽。（黃學潤攝）

陸啟康任選管會主席時經歷2023年區議會選舉，惟投票日電子選民登記冊系統一度故障。陸啟康事後哽咽致歉，稱本來富有信心，「唔能夠理解」為何出現事故。