三分一高才非長居香港　何敬康促設居港條件以提升續簽率與貢獻

政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，截至今年7月底近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，當中54%人申請續簽，惟三分一的續簽高才不在港常住。勞工及福利局局長孫玉菡表示不會強迫高才必須住在香港，亦不能強行劃線規定高才留港日數，但選委界立法會議員何敬康看法不一，認為應考慮確立居港條件，增加高才在港貢獻的同時，避免有人「玩爛」政策，毫無貢獻之餘反而取得香港社會資源。



何敬康（黃浩謙攝）

租唔喺香港交、嘢唔喺香港食？ 何敬康：應設居港限制

何敬康表示，高才通第一階段成功，但目標自然是增加下一期的續簽率，同時要分析數據，譬如了解什麼類型高才不在港常住、為什麼不在港常住才能針對性解決問題。他表示，政策要精準，將來要做到更加成功。

他續稱，其他地方都會視乎人才是否有在當地居住，而評估該人對當地的貢獻，認為高才通不設居港日數的規矩是不合理，「租唔喺香港交、嘢唔喺香港食」，反問是否應設居港限制，從而加強高才對港經濟的貢獻？

港珠澳大橋香港口岸。（梁曉煒攝）

設居住日數可避免有人利用漏洞取得香港資源

隨着港深人員流動日益頻繁，有港人選擇在深圳居住、在香港上班。設居港日數會否對每天港深通勤的「高才」有影響？何敬康指高才通政策原意自然是吸引各地人才來港尋覓機遇，未來是希望他們可在港長住，認為一般情況下在香港居住，譬如設每年183日（半年）的居港條件是相對合理。此外，他表示設居港日數亦可避免制度被「玩爛」，始終有部分申請人，沒有計劃在港居住和貢獻社會，僅千方百計利用制度漏洞去取得珍貴的香港社會資源。