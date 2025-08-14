超人氣 Chiikawa 「吉伊卡哇拉麵」主題拉麵店旺角朗豪坊店開幕了！這家重現了動畫內同名拉麵店的餐廳，源自日本 PARCO 名古屋店，而香港更是首家海外店。它致敬了日本「二郎系」豚骨拉麵文化，並把 Chiikawa 角色元素融入餐點、飲品與周邊，現在馬上與人氣女團 モノクローム MONOCHROME 成員 Hinako 一齊去食麵打卡買周邊！仲有訂位方法｜點餐＋買精品攻略！



LEGO x 海賊王 梅利號 75639 開箱｜草帽海賊團人仔/玩盡船艙細節

招牌超易識｜打卡牆必影

想食Chiikawa 拉麵終於不用飛到日本，香港店位於旺角朗豪坊 12 樓，位置靠近升降機，門口設有直立發光招牌，相當醒目；入口更有巨型角色合照牆，粉絲們可以在此先打卡再入店。

入口有巨型角色合照牆，粉絲們可以在此先打卡再入店。

Hinako 是香港日系女團 MONOCHROME 成員，早前她們與 Lolly Talk 一樣被日本方面邀請，代表香港參加東京舉行的 TIF 偶像演唱會，是香港偶像界被受注目的新女團。Hinako 她一身「Chiikawa Bakery」限定Tee到場，一見到3隻巨型主角立體公仔，就瘋狂跟她首推的 Usagi 合照打卡。（Hinako IG 連結）

Hinako 見到3隻巨型主角立體公仔，就瘋狂跟她首推的 Usagi 合照打卡。

店內以紅色為主調，整體風格既有主題店的可愛感，也保留濃郁的日式拉麵氛圍。想要拍出漂亮照片的話，會建議像Hinako一樣穿淺色衣服，顏色反差會讓角色與場景更突出。店內有紙圍巾提供，不用擔心整污髒靚靚 Chiikawa Tee。

想要拍出漂亮照片的話，會建議像Hinako一樣穿淺色衣服，顏色反差會讓角色與場景更突出。

角色立牌款式跟拉麵分量

Chiikawa 拉麵採用入店前點餐做法，成功預約後於指定日子準時到門前排隊，店員會送上menu、點菜表以及周邊產品選購單，所有飲食及精品均需在入店前完成選購／付款。

我們先來解釋拉麵、它共分為三種份量：Chiikawa（迷你，HK$115）、Hachiware（小，HK$135）與 Usagi（大，HK$150）的拉麵，點選了拉麵後，店員會在上餐時按照你order的份量，送上同款的角色貼紙（可拿走），更會有個手掌左右大細的角色立牌給你慢慢邊食邊拍照打卡（離場時要收回）。

餐廳提供三種份量：Chiikawa（迷你，HK$115）、Hachiware（小，HK$135）與 Usagi（大，HK$150）的拉麵

香港店相當重視還原日本本店的味道與食材標準，湯頭與配料都依照原味調配。Hinako 吃後表示：「有人在網上說不好吃，但我覺得以聯乘餐廳而言已經很好吃。日本有更多角色主題餐廳，你根本不知自己吃了甚麼入口。」此外，香港一如日本分店，可在入座時向店員要求調整：麵身硬度、是否加蒜、加豬油背脂、加醬油粒粒等，喜歡地道拉麵文化的粉絲應該也會滿意：既有角色主題的趣味，也保有真實拉麵的紮實口感。

香港店相當重視還原日本本店的味道與食材標準，湯頭與配料都依照原味調配。

「二郎系」拉麵致敬，份量偏大、風味濃郁；胃口較小的朋友建議選迷你或小份，以免吃不完浪費。傳媒試食日只限店mini，不過 Hinako 笑言為了「兔哥」會照樣點「大」size。

Hinako就笑言為了「兔哥」會照樣點「大」size。

飲品選擇超多｜飲可樂扮栗子大叔

再來談一談飲品，由於暫時店鋪只限在Kkday 預約入場，並需要在網上先預付HK$38購買一支「黑烏龍茶」，在入場時會連同拉麵一同奉上，Hinako表示不錯，搭油份多的拉麵可以中和油膩；此外你亦可加購師傅哈密瓜汽水、飛鼠白汽水、栗子大叔可樂（各 HK$48）以及「那孩子」啤酒（HK$68）等飲品；角色飲品的樽子瓶子都能拿走，但用來裝冰水的杯子需要另購。點飲品時還會隨機贈送角色透明卡，對收藏控來說相當有吸引力。

搭配拉麵的飲品特別推薦黑烏龍茶（HK$38），可以中和油膩

點飲品時還會隨機贈送角色透明卡，對收藏控來說相當有吸引力。

周邊精品多｜店餐時要決定買甚麼

週邊商品款式豐富，從實用的拉麵碗、湯匙、杯具到服飾、毛巾、貼紙等都有。每人僅限買一次、入店後不能追加，所以進店前一定要想好，免得錯過心儀商品。

+ 6

以上就是 Chiikawa 拉麵店的直擊體驗，各位粉絲記得約好一齊去吃好東西、去打卡、去買紀念品吧——itadakimasu！

Chiikawa 拉麵店香港店相關資訊

開幕日期：2025 年 8 月 16 日（星期六）

地址：九龍旺角朗豪坊 12 樓 13 號舖

營業時間：每日早上 11 時至晚上 10 時（最後入座時間：晚上 9 時 15 分）

採用完全事前預約制，現時 8 月入場名額已滿，9 月第1、2周仍可訂位

預約者需同時預購1支黑烏龍茶(HK$38)

