IP公仔「玩」轉Carousell 人氣搜尋Labubu、Chiikawa取代iPhone
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【Chiikawa／Labubu／Crybaby／Jellycat／Carousell】網上買賣平台Carousell公布人氣搜尋榜，去年前半年首4名全是電子產品，近月人氣爆紅的Chiikawa只列第5名，但今年排行榜洗牌，Chiikawa升至第2名，Crybaby及Jellycat也分別位列第5名及第7名。能夠成功擠下Chiikawa，究竟首名是何方神聖呢？Carousell說︰「Chanel同iPhone係我哋以往咁多年來每一次嘅榜首，但去到2025年俾一啲好特別嘅IP公仔，已經玩轉咗我哋Carousell。」
+4
Carousell人氣搜尋榜 去年Switch等電子產品霸榜
Carousell香港市場發言人葛彦希公布2025年熱門搜尋名單，數據顯示，去年前半年首4名全是電子產品，依次序分別為Switch、iPad、PS5及iPhone，近月人氣爆紅的Chiikawa只能位列第5名。不過相隔一年，整個名單可謂重新洗牌，電子產品不再霸佔榜單。
Chiikawa居第二 Labubu由第139名躍升至首名
今年前半年的數據顯示，Chiikawa由第5名升至第2名，另外Crybaby及Jellycat也分別位列第5名及第7名。至於近年同樣爆紅的港產潮流玩具Labubu，便由第139名躍升至首位，成功擠走Chiikawa等一眾競爭對手。
對於Chiikawa及Labubu等公仔霸榜，葛彦希笑說︰「Chanel同iPhone係我哋以往咁多年來每一次嘅榜首，但去到2025年俾一啲好特別嘅IP公仔，Labubu、Chiikawa、Crybaby、Jellycat已經玩轉咗我哋Carousell。」
朗豪坊CHIIKAWA拉麵店8.16開幕 最貴一碗盛惠150元 採預約制CHIIKAWA｜麥當勞銅鑼灣及九龍灣兩分店變主題店 推限定杯套CHIIKAWA拉麵｜首間海外店8.16登陸旺角 明起預約須預購黑烏龍茶CHIIKAWA屯馬綫列車啟航 長洲粉絲帶珍藏公仔到烏溪沙朝聖｜多圖