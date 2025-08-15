IP公仔「玩」轉Carousell　人氣搜尋Labubu、Chiikawa取代iPhone

【Chiikawa／Labubu／Crybaby／Jellycat／Carousell】網上買賣平台Carousell公布人氣搜尋榜，去年前半年首4名全是電子產品，近月人氣爆紅的Chiikawa只列第5名，但今年排行榜洗牌，Chiikawa升至第2名，Crybaby及Jellycat也分別位列第5名及第7名。能夠成功擠下Chiikawa，究竟首名是何方神聖呢？Carousell說︰「Chanel同iPhone係我哋以往咁多年來每一次嘅榜首，但去到2025年俾一啲好特別嘅IP公仔，已經玩轉咗我哋Carousell。」



CHIIKAWA插畫家Nagano首度為香港創作「飲茶」限定系列，為多個角色設計成蛋黃千層糕、臘腸卷及燒賣等可愛造型。 （旅發局圖片）

Carousell香港市場發言人葛彦希（左）、Carousell地區業務策略高級經理郭琪藍（右）。（歐陽德浩攝）

Carousell人氣搜尋榜 去年Switch等電子產品霸榜

Carousell香港市場發言人葛彦希公布2025年熱門搜尋名單，數據顯示，去年前半年首4名全是電子產品，依次序分別為Switch、iPad、PS5及iPhone，近月人氣爆紅的Chiikawa只能位列第5名。不過相隔一年，整個名單可謂重新洗牌，電子產品不再霸佔榜單。

旅發局聯同今年爆紅潮流玩具LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版LABUBU。（旅發局提供圖片）

Chiikawa居第二 Labubu由第139名躍升至首名

今年前半年的數據顯示，Chiikawa由第5名升至第2名，另外Crybaby及Jellycat也分別位列第5名及第7名。至於近年同樣爆紅的港產潮流玩具Labubu，便由第139名躍升至首位，成功擠走Chiikawa等一眾競爭對手。

對於Chiikawa及Labubu等公仔霸榜，葛彦希笑說︰「Chanel同iPhone係我哋以往咁多年來每一次嘅榜首，但去到2025年俾一啲好特別嘅IP公仔，Labubu、Chiikawa、Crybaby、Jellycat已經玩轉咗我哋Carousell。」