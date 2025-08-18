斥澳英包庇香港通緝犯　陳國基召見兩國駐港總領事表示強烈不滿

前立法會議員許智峯，以及同被港府懸紅百萬追緝的鍾翰林，已分別公布獲澳洲和英國提供庇護。港府發言人周一（8月18日）發聲明，形容兩人為涉及危害國家安全罪行而竄逃海外的香港通緝犯，對於兩人分別獲澳洲和英國提供庇護，港府表示強烈反對。發言人表示，政務司司長陳國基當日下午分別召見澳洲駐港總領事韋嘉鋒、英國駐港總領事戴偉紳，嚴正指出港府反對任何國家以任何形式包庇罪犯，亦對以任何藉口包庇罪犯的行徑表示強烈不滿。



警方國安處2023年7月起懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（資料圖片/陳浩然攝）

陳國基在會上重申，包庇行為等同是讓某些人或組織不需為其違法行為承擔法律後果，等同給予其犯法的特權。澳洲和英國在包庇有關罪犯方面的所作所為，是徹徹底底地踐踏法治原則和違反法治精神，絕不利於香港特區和兩地政府的關係。

陳國基向兩國駐港總領事強調，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。香港警方採取一切合法措施，打擊有關潛逃行為，包括向法院申請拘捕令，通緝有關人士，做法有理有據，實屬必要和正當。同時，任何拘捕和檢控均基於事實和證據，都是針對犯罪行為，與其政治立場、背景、思想或言論無關。

鍾翰林2023年12月29日透過其Instagram證實已抵步英國。（鍾翰林Instagram圖片）

陳國基強調，人權在香港一直受到《憲法》和《基本法》的堅實憲制保障。《香港國安法》和《維護國家安全條例》亦清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，但是對危害國家安全的組織和個人，特區政府對其犯罪行為絕不姑息，一定追究到底，並採取一切可行方法緝捕潛逃境外的人士。

陳國基重申，特區政府會一如既往，堅定不移、依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動、依法保障香港市民的權利和自由，特區政府強烈要求外國政府立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。