許智峯稱獲澳洲批出庇護　港府：強烈不滿及反對任何國家包庇罪犯

被港府懸紅通緝的香港立法會前議員許智峯昨日（16日）表示，當地內政部向他及太太、兒女及父母批出庇護身份，可以永久居民身份居於澳洲。許智峯2020年退出民主黨及宣布流亡，當時面臨9項控罪。至2023年7月，警方國安處懸紅100萬元通緝許智峯等8人，指他們干犯嚴重危害國家安全罪、鼓吹制裁香港等。



香港特別行政區政府昨晚（16日）發出嚴正聲明，表示強烈不滿及反對任何國家以任何方式包庇罪犯，又警告潛逃者不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。港府形容任何國家以任何方式包庇香港犯罪分子，是蔑視法治，極不尊重香港法律制度及粗暴干涉香港事務。



警方國安處2023年7月起懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（資料圖片/陳浩然攝）

警方國安處2023年7月起懸紅100萬元通緝許智峯。（資料圖片/梁鵬威攝）

許智峯於社交媒體表示昨日收到澳洲內政部書面通知批出庇護簽證（Protection visa），正式確認他於《1951年關於難民地位》的國際公約下的庇護身份，可以永久居民身份在澳洲居住。他同行的太太、兒女及父母，亦以家屬身份同時獲批相同簽證。

他稱雖然澳洲與香港之間的引渡協議目前處於暫停狀態，但即使日後協議恢復，由於他已獲庇護身份，「已排除了任何因政治理由而將我遣返的可能性」。

許智峰表示獲澳洲內政部批出庇護簽證。（許智峯facebook圖片）

港府：強烈不滿及反對

特區政府昨晚嚴正聲明，強烈不滿及反對任何國家以任何方式包庇罪犯。聲明強調，任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。

港府又指，有不少干犯了危害國家安全嚴重罪行的罪犯，潛逃離港，有人更在棄保潛逃期間，仍肆無忌憚地繼續作出危害國家安全的行為，「是不折不扣的羞恥和懦夫的行為」。

任何國家以任何方式包庇香港犯罪分子，是蔑視法治，極不尊重香港法律制度及粗暴干涉香港事務。若對他們所犯的罪行視而不見，不顧其對當地社會和居民可造成的安全威脅，最終會自食其果。 特區政府聲明

聲明又警告「潛逃者不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責」，指他們最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。

特區政府昨晚嚴正聲明，強烈不滿及反對任何國家以任何方式包庇罪犯。（資料圖片）

警方國安處2023年7月起懸紅通緝許智峯

警方國安處2023年7月起懸紅100萬元通緝許智峯，指他涉嫌干犯國安法第21、23和29條，即煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家罪和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指出他多次在海外透過各類平台、包括社交媒體和新聞媒體，以及發起「香港約章」，鼓吹香港獨立、台灣獨立，推動所謂公投，煽動推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國基本制度，和勾結外國反華政客和組織，請求外國對香港和中國進行制裁等。

2019年6月12日，大量示威者堵塞立法會，以阻止立法會通過《逃犯條例》修訂。許智峯手持揚聲器，走到示威現場替示威者打氣，呼籲他們克制、保護自己，又要求警察不得找藉口清場。（梁鵬威攝）

去年被保安局列為「潛逃者」

2024年12月，保安局局長鄧炳強行使《維護國家安全條例》賦權，即時將許智峯列為「潛逃者」實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。