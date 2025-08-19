政府冒牌水風波｜失蹤物流署長今年夠鐘退休　上月授勳讚貢獻甚豐

政府買冒牌水風波，財庫局局長許正宇在緊急會議點名政府物流服務署承擔主體責任，惟署長陳嘉信連日失蹤，記者到訪辦公室外也未見其蹤影，只見副署長上班。《香港01》翻查公務員內部資料，顯示陳嘉信今年5月22日滿60歲，屬於舊制公務員的他「夠鐘」退休。不過，政務官人手荒之下，部門有彈性延長公務員退休年期，政府內部盛傳陳嘉信月內退休，未見官方出稿接任安排。



過往高層官員退休前後都獲頒勳銜，陳嘉信亦不例外。上月，政府公布今年授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章，當時表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力服務，表現傑出。勳銜頒授典禮今年底舉行，授勳委員會成員譚耀宗向《香港01》表示，當時基於公務員事務局推薦才頒勳銜予陳嘉信，「畀勳銜嘅嘢，發咗係可以收返嘅，技術上係無問題嘅，宜家只係宣布咗啫，未發」，但要視乎調查判斷責任誰屬。



物流署長陳嘉信未見蹤影 副署長後門上班沒回應

《香港01》昨日（18日）起一連兩日到政府物流服務署守候署長陳嘉信，也未見蹤影。今早（19日），只見物流署副署長賴黃淑嫻經運貨的後門上班，被問到是否採購程序出現疏漏、事前是否沒有做好中標者的背景審查、是否有人需要問責，賴黃淑嫻予以微笑及點頭。

財經事務及庫務局局長許正宇召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並決定採取三重行動跟進。

緊急會議相片不見陳嘉信 物流署被點名負主體責任

財經事務及庫務局星期日（17日）召開緊急會議上，負責採購的陳嘉信亦不在局方發佈的相片中，只見賴黃淑嫻疑似在相片中。

然而，會議上上司許正宇責成物流署承擔主體責任，持續密切監察樽裝飲用水供應商履行合約的情況，就出現問題的樽裝飲用水合約加緊做好善後工作，全面檢視該供應商及其負責人有關聯的其他政府合約與相關部門表現。

翻查公務員內部資料 陳嘉信今年夠鐘退休

究竟物流署署長陳嘉信去哪兒呢？《香港01》翻查公務員內部資料，顯示署長陳嘉信1965年5月22日出生，即目前已經60歲，1987年9月1日加入政府的他，屬於舊制公務員，換言之「夠鐘」退休。政府內部更盛傳陳嘉信兩周後退休，不過至今未見官方出稿交代物流署長換人，或陳嘉信展開退休前休假的安排。

不過，政務官人手荒之下，部門有彈性延長公務員退休年期。根據規定，2000年6月1日至2015年5月31日之間入職政府的文職職系公務員，可自願延長退休年齡至65歲。當局曾指基於人手和運作需要，希望挽留具經驗並已達退休年齡的公務員。

陳嘉信獲頒銀紫荊星章 讚採購、物料供應貢獻甚豐

高官退休前後，一般而言都有一個「指定動作」，以首長級甲一級政務官(D8)常任秘書長為例，今年退休的政制及內地事務局常任秘書長傅小慧、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉、公務員事務局常任秘書長梁卓文，今年都獲頒金紫荊星章，三人同年達60歲退休年齡。

過往高層官員退休前後，都會獲頒勳銜，陳嘉信亦不例外。上月，政府公布今年授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章，當時表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力為政府及香港市民服務，表現傑出。勳銜頒授典禮將於今年稍後舉行。

陳嘉信在任勞工處長 被工權會形容為「四無處長」

陳嘉信在政務職系服務多年，2007年3月出任環境保護署副署長，2012年出任行政長官私人秘書，2016年10月出任勞工處處長。在任處長期間，工業傷亡權益會曾在社交網站暗指陳嘉信是「四無處長」，工業意外頻生，但指陳嘉信沒與受傷的工友見面，形容陳是「無關注、無慰問、無回應、無檢討」。

授勳委員會成員譚耀宗：勳銜可以收返嘅 視乎責任誰屬

向行政長官推薦授勳及嘉獎名單的職權，來自授勳及非官守太平紳士遴選委員會。本身是成員的全國港澳研究會副會長譚耀宗接受《香港01》訪問時表示，當時基於公務員事務局推薦而作的決定，按照陳嘉信往績而作的決定。他說，政府買冒牌水事件仍在調查，未知責任誰屬。

當然畀勳銜嘅嘢，發咗係可以收返嘅，技術上係無問題嘅，而且宜家只係宣布咗啫，未發，如果要處理我覺得係可以嘅。 譚耀宗

譚耀宗表示，授勳是基於陳嘉信當時的表現，若後來「有變化」，一定涉及重要問題，惟現階段未有結論，因調查未完成。

譚耀宗：臨尾衰成點睇責任問題 收勳銜交委員會討論

他說，要視乎獲勳者在事件中是否牽涉最大責任，處理方法有很多，「去到咁嚴重就好少有嘅，有時失職唔係佢問題，係其他問題，咁佢就唔使負呢個責任啦」，或者基於官員數十年來在政府工作表現相當不錯獲勳，「但臨尾衰咗，衰成點呢，可能睇責任問題啦」，形容一般而言要收回勳銜就很嚴重，須交由委員會討論，不會「暗暗地做」。

有否官員要問責？ 許正宇：整件事有問題、有不足

許正宇於飲用水招標風波後今早（19日）首見傳媒，被問是否有官員須就事件被問責時，指要從制度方面改善，冀找出制度疏漏，跟進事件的專責小組在本星期內會召開會議。許正宇承認「整件事上是有問題的、有不足的」，認為當局已「主動出擊」，冀在制度上優化和提升。