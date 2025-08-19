飲用水風波・有片｜物流署長陳嘉信失了蹤？副署長後門上班沒回應

政府港島及離島辦公室飲用水疑為「冒牌水」，中標公司鑫鼎鑫商貿有限公司董事呂子聰及股東陳碧琳涉欺詐被捕。是次風波「風眼」、負責批出飲用水供應商合約的政府物流署，署長陳嘉信至今未現身交代全城對「有人中標、政府中招」的一連串疑問。



《香港01》昨日及今日（18、19日）到物流署守候陳嘉信，甚至前後門包抄，也未見署長蹤影。今早，物流署副署長賴黃淑嫻經運貨後門上班，未有回應記者提問，而財經事務及庫務局星期日（17日）召開緊急會議上，負責採購的陳嘉信不在局方發佈的相片中。



政府物流署副署長賴黃淑嫻8月19日早上經運貨後門上班，沒回應提問。（任葆穎攝）

一連兩日守候 未見陳嘉信

《香港01》記者昨日（18日）早上8時至傍晚6時，到位於北角政府合署的政府物流署正門等候陳嘉信，一直未見蹤影。期間有職員一度禁止記者拍攝，又稱沒有任何採訪安排，至下午5時海關人員，包括商品說明調查科首席貿易管制主任郭家駒到場調查及搜證。

副署長經貨𨋢後門上班 沒回應記者

到今早（19日），《香港01》兩名記者分別在正門及用作運送貨物的後門守候，仍然不見陳嘉信。副署長賴黃淑嫻約8時半經運貨的後門上班，記者追問是否採購程序出現疏漏、事前是否沒有做好中標者的背景審查、是否有人需要問責，賴黃淑嫻沒有回應，僅微笑及點頭。

今日（19日）有物流署職員經運送貨物的後門上班。（任葆穎攝）

周日財庫局緊急會議 陳嘉信不在相中

鑫鼎鑫商貿有限公司6月獲得政府物流署供應飲用水的服務合約，。據了解，整個審批由財政司司長委任的「中央投標委員會」審批。至8月初製造商樂百氏（廣東）飲用水致函物流署，始揭發有人向政府提供冒牌飲用水。

財經事務及庫務局局長許正宇周日（17日）曾召開緊急會議，相中可見「中央投標委員會」成員財庫局常任秘書長(庫務)黎志華，最右邊疑似是副署長賴黃淑嫻等，但卻未見物流署的負責人陳嘉信。

財經事務及庫務局局長許正宇（中）今日（17日）結束休假，召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並決定採取三重行動跟進。

陳嘉信加入政府38載 曾任特首私人秘書

陳嘉信1987年9月加入政務職系後，曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、前布政司辦公室、前香港政府駐英辦事處、前政務科、香港駐東京經濟貿易辦事處、房屋署、環境保護署等。他於2012年7月至2016年10月出任行政長官私人秘書，於2016年10月出任勞工處處長。他2020年12月出任運輸及房屋局主任（特別職務），至2022年7月出任物流署署長。

鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（廖雁雄攝）