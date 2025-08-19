黎智英案｜控方指黎自知言行受國際關注　藉受外媒訪問提倡制裁

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（19日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，控方續陳詞指，黎於涉案時自知言行受到國際關注，以受訪為工具，接受外媒訪問，藉此提倡制裁。控方又指黎在《香港國安法》生效後，未有再直接請求制裁，但他試圖塑造針對中國與香港的虛假形象，如指香港已「玩完」，讓外國有一個「合理」的理由去懲罰中港，亦間接提倡制裁。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

控方指黎自知受際關注，藉受外媒訪問提倡制裁。(圖為2019年10月12日黎接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）的訪問截圖。（CBS）

以受訪為工具請求外國制裁

控方今繼續陳詞指，黎智英成立《蘋果日報》英文版，是要喚起西方國家的關注，以尋求制裁。黎在訊息稱英文版要「偏黃」觀點，集中報道中國新聞，但不要報道正面的中國新聞。當時負責英文版的馮偉光表示想加入國際新聞，但黎不同意。控方形容，黎主宰英文版有什麼報道內容。黎自知其言行受國際關注，以受訪為工具，接受外媒訪問，藉此請求外國向中央與香港實施制裁、封鎖和採取敵對行動，達致其目的。

黎在國安法實施後仍「繼續戰鬥」

控方續指，在《香港國安法》生效後，黎智英仍然堅持「繼續戰鬥」，《蘋果日報》則維持原本的編採政策。黎透過在直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」發言及發表撰文等方式，提倡制裁等手段，包括提出取消香港的特殊待遇、向中國實施科技禁運，以及主張外國與中國進行貿易談判時和非貿易的議題掛勾。

以人權作談判條件屬干預內政

法官李運騰問，為何把非貿易的議題和貿易談判掛鈎亦屬制裁，控方強調，貿易談判不應考慮和貿易無關的議題，若以人權議題作為談判的先決條件，屬干預內政。

塑造虛假形象作掩飾是間接提倡制裁

此外，控方指黎智英當時試圖塑造針對中國與港的虛假形象，如指香港已「玩完」，讓外國有一個合理的理由去懲罰中港。《國安法》生效後，黎雖未有再直接請求制裁，但他透過製造虛假印象作為掩飾，間接提倡制裁。

未就政府缺失提解決方法

就串謀發布煽動刊物罪，控方指該罪所涉的文章並沒有就政府施政的缺失提供解決方法，而是不合理地作出攻擊。法官杜麗冰問，如果有人就水質問題撰文，是否必須提供解決方法。控方回應稱不需要，但指根據辯方說法，涉案文章若是要求糾正政府施政的缺失，便不具有煽動意圖。法官李運騰問，要求撤回修例是否提供解決方法，控方回應指要考慮文章背後的目的。

國安法後無提改變採訪角度

就辯方指《蘋果日報》因應《國安法》生效，其編採指示有所改變，控方回應指根據時任《蘋果日報》副社長陳沛敏等人的證供，黎沒有提及改變採訪角度。

繼續履行與陳梓華等的協議

黎智英面對的第三項控罪是串謀勾結外國勢力，該罪涉及從犯證人陳梓華、李宇軒和劉祖廸等人。控方指，該控罪的串謀協議亦是在《國安法》生效前達成，黎在法例生效後，仍然履行該協議。

想陳梓華等從事國際遊說

控方講述黎智英和各人的聯繫，指黎聯絡陳梓華，不單是想透過他平息「勇武派」的暴力行為，亦是要求他從事國際遊說，兩人共有六次會面。

此外，黎智英指不認識有份創辦SWHK（重光團隊）的李宇軒，李亦供稱未曾見過黎。法官杜麗冰就此提問。控方指，各人是透過黎的助手Mark Simon聯繫。黎智英自辯時承認，Mark Simon和陳梓華聯絡時是代表他。Mark Simon、陳和李為了在港會見美國時任參議員Rick Scott，成立WhatsApp群組。

第三次登報提及制裁

控方認為該罪的串謀協議，於2019年8月的第三次登報活動已達成。法官李運騰問，為何不是2019年6月的第一次登報活動，控方回應指，因第三次登報活動的廣告中有提倡制裁、封閉和敵對行動，若法庭不認同此說法，則可指陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸和黎智英等人2020年1月在台灣見面時達成串謀協議。控方指，黎在該會面時作出指示和提出「支爆」，講及國際遊說的四個步驟。

指黎知悉「對華政策跨國議會聯盟」

就黎智英供稱未曾聽過「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)，控方則指根據黎、IPAC創辦人之一裴倫德（Luke de Pulford）和「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）之間的訊息，黎當時是知悉IPAC。裴倫德在訊息中向黎提及IPAC何時成立，希望《蘋果日報》報道。其後《蘋果日報》作出報道，而黎的Twitter帳戶亦發布相關帖文。

案件編號：HCCC 51/202