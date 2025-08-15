黎智英案｜港府強調黎獲提供專業醫療服務　譴責外媒斷章取義

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案原定今日（15日）開始結案陳詞，但辯方表示黎智英出現心悸，需要戴上動態心電圖監測儀，法官遂把結案陳詞押後至下周一。這一插曲引起外間猜測，特區政府在今晚發表聲明，強烈譴責包括美國有線電視新聞網（CNN）在內的一些外國媒體，罔顧法庭聆訊中所呈現的客觀事實，作出斷章取義、不盡不實的報道，企圖令公眾誤以為黎智英沒有獲得所需醫療服務，以抹黑黎智英所涉及的《香港國安法》案件，以及其羈押情況和醫療服務安排。



政府發言人批評，這種做法旨在污衊和破壞香港法治，行為卑劣，違背新聞工作者專業操守。



原定今日開始結案陳詞 辯方指黎心悸需戴儀器監測

黎智英案今日早上在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，辯方庭上透露，黎出現心悸，有時會感到會暈倒，醫生建議他戴上動態心電圖監測儀和服食藥物，惟因懲教署需稍後才可提供藥物，監測儀則需下周初才可提供。法官於是把結案陳詞押後至下周一。

黎智英今早由囚車押送至法庭。(鄭子峰攝)

法官杜麗冰在庭上指出，黎智英在本月7日曾接受檢查，其血液測試正常，醫生建議他戴上動態心電圖監測儀。杜官同時透露，檢查的醫生指黎不願戴上心電圖監測儀，但根據辯方律師的信件，黎是願意戴上，雙方溝通或出現誤會。

政府發言人：辯方清楚表明黎對醫療服務沒任何投訴

特區政府發言人指出：「在今日的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚，而律政司表示控方同樣關心黎智英的健康和福祉，因此懲教署已安排專業的醫療團隊在場隨時待命，準備好即時應對突發情況。外部勢力和反華媒體對這些事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，我們必須直斥其非。」

黎智英家人如常到庭旁聽。(鄭子峰攝)

醫管局專科醫生8.7為黎檢查 沒發現異樣

發言人續稱：「黎智英在出庭前已由醫生再三確定其身心狀況均適合出庭。事實上，駐懲教院所的醫生及醫院管理局專科醫生均定期跟進黎智英的健康狀況。正如今天聆訊中披露，因應黎智英聲稱心悸的情況，醫院管理局到診專科醫生在8月7日為其作詳細檢查後，並無發現異樣，而為了以防萬一，專科醫生當時建議為黎智英處方按需要服食的藥物，以及配戴心臟監測設備，但黎智英拒絕該專科醫生的建議。8月13日，懲教署安排醫院管理局專科醫生為黎智英再次進行詳細檢查，專科醫生再次建議黎智英配戴設備監測其心臟情況，而黎智英最終接受。醫院管理局和懲教署立即在短時間內作出安排。」

2019年10月12日哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes），播出黎智英的訪問。（CBS）

發言人重申：「懲教署一直致力提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援、健康及營養充足的膳食。」

發言人又指出：「事實勝於雄辯，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的⋯⋯香港醫療水平在全球享有盛譽，專業的醫護人員會為病人提供最適切的醫療服務，對在囚人士亦一視同仁。懲教署及相關單位處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。」