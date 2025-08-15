黎智英案｜黎近日見暈及心悸　懲教署需時準備藥物等　陳詞押後

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（15日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。控辯雙方原定今日開始結案陳詞，但辯方庭上透露，黎出現心悸，有時會感到會暈倒，醫生建議他戴上動態心電圖監測儀和服食藥物。惟因懲教署需稍後才可提供藥物，監測儀則需下周初才可提供，法官遂把結案陳詞押後至下周一。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英自2020年底起被還押至今。(資料圖片)

黎智英今早由囚車押送至法庭。(鄭子峰攝)

法院現場情況(詳看下圖)

案件原定昨天開始結案陳詞，但天文台昨日發出黑色暴雨警告信號，司法機構宣布今天所有聆訊延期。

黎智英今出庭穿上白色風衣，戴上黑色粗框眼鏡，其面型較之前略為瘦削。

醫生建議戴心電圖監測儀

今早開庭時，法官杜麗冰透露黎早前接受檢查，其血液測試並無不妥，而醫生建議他戴上動態心電圖監測儀。代表黎的資深大律師彭耀鴻則指，黎願意戴上監測儀和服藥，但懲教署尚未向黎提供該監察儀和藥物。此外，黎出現心悸，有時感到會暈倒。大狀指，若陳詞時發生這種情況，黎不希望干擾陳詞，法官則指若黎感不適，應告知法庭。辯方望可以在黎缺席下，繼續進行結案陳詞，但法官李素蘭則指，結案陳詞屬審訊一部份，認為黎應出席。

控方指醫療團隊已候命

控方回應指，醫療團隊已在法庭候命，並透露懲教署可於黎今日返回院所後，提供藥物，而監測儀則於下周一或二才可提供。因黎尚未獲監測儀和藥物，法官因此把結案陳詞押後至下周一。

案件編號：HCCC 51/2022