黎智英案｜黎將《蘋果》立場　說成守護香港核心價值　實屬誤導

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（20日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。控方繼續陳詞時指黎的作供不可信亦不可靠，指黎把《蘋果》描繪為香港核心價值的守護者，說法誤導，強調《蘋果》立場和香港的核心價值無關。控方又指，黎用《蘋果》作為平台，要求外國懲處中國，是出賣國家安全和利益。



辯方下午亦展開陳詞，並指控方指出涉煽動的161篇文章，並舉其中3篇只是就事件作出報道，強調涉及煽動的刊物只佔極少數。法官卻指重點是內容而非數目。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英。

國安法後黎續堅定支持呼籲制裁

控方今續陳詞指，《國安法》生效後，黎智英未有叫停涉案的國際遊說工作，反而堅定支持該些行為。黎智英和從犯證人陳梓華最後一次見面時，陳表達對《國安法》的憂慮，認為應停止倡議制裁。但黎認為《國安法》「雷聲大，雨點小」，並稱會以身作則，繼續呼籲制裁。

與黎連繫的人對美政府具影響力

此外，黎曾在台灣會面時，向陳講及國際遊說的四個步驟，即令外國政府知道香港情況、爭取他們的關注及譴責、把外國想法帶回香港、與「枱底人」建立關係，影響他們的對華政策。控方指，黎承認他實行首兩個步驟，控方指黎甚至已實行第三個步驟。此外，控方指黎和「枱底人」建立聯繫，包括前副國防部長Paul Wolfowitz、美國退役上將Jack Keane和華府專家惠頓(Christian Whiton)，和他們討論外交政策，三人對美國政府都具有影響力。

有壓倒性證據證黎是主腦

就辯方在書面陳詞指，控方沒有指該三人是案中的共謀者。控方今回應指，他們在開案陳詞已列出案中共謀者，包括「攬炒巴」劉祖廸、英國金融家布勞德 ( Bill Browder )、「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)創辦人之一裴倫德和時任日本眾議院議員山尾志櫻里，現時仍維持這說法。*控方強調，案中有壓倒性證據，指控黎智英是該串謀協議的主腦。

蘋果立場與香港的核心價值無關

控方繼而講及黎智英的證供，指其證供不可信和不可靠。就黎稱，《蘋果》和港人的核心價值一致，因此不需給予編採指示，控方指黎塑造失實的形象，把《蘋果》描繪為香港核心價值的守護者，認為其說法誤導，強調《蘋果》立場和香港的核心價值無關。控方指，黎利用《蘋果》為平台，要求外國對中國採取懲罰性措拖，是出賣國家安全和利益。

舉20例指黎證供不可信

控方在書面陳詞列舉逾20例子，指出黎證供不可信，並在庭上闡述部份例子。就黎聲稱在《國安法》生效後更小心，但未有涉案文章、Twitter的帖文、「Live Chat with Jimmy Lai」下架。此外，黎曾稱不知袁弓夷影片內容，但庭上顯示相關訊息後，黎則承認知悉內容。控方指黎不但知悉影片內容，甚至協助袁製作該影片。

稱探外孫女實想赴美見官員

此外，控方指黎於2020年以探望外孫女為藉口，向法庭申請更改保釋，讓他可以離港，最終不獲批准。控方指，黎於該次行程的真正目的，是會見美國官員，包括時任副總統彭斯，但黎故意隱瞞。

161份被指煽動文章部份不涉煽動

辯方下午開始陳詞時，並稱不愛某個國家並非錯誤，要求政府改變也不屬違法。就涉案161篇被指煽動的刊物，辯方引用其中3篇報道，包括〈4.28反惡法 民陣號召上街抗送中例 阻中共越港人紅線〉、〈自由被剝奪 跟大陸無異 特朗普撤港特殊地位〉和〈港人雨中痛別 「我哋撐《蘋果》〉。指這幾篇報道只就事件作出報道，如在第二篇報道中，講述特朗普行政命令的內容。至於第三篇文章，提及楊清奇被捕，內文沒有質疑楊被捕不當。質疑為何該些報道被指涉及煽動。

法官李運騰則指，有些刊物「更刺激」(more exciting)，又指161篇刊物中，有一些刊物的內容會較溫和。

官指重點在刊物內容而非數目

辯方強調，具煽動意圖的刊物越少，法庭越難推論串謀協議存在。串謀發布煽動刊物罪的控罪日期涉及816天，即約5天才發布一篇涉煽動的刊物。法官杜麗冰則指，這不是數學遊戲，重點是刊物的內容，而不是其數目，法庭不必裁定所有涉案刊物也具煽動意圖。

辯方強調，法庭需就涉案串謀協議作出推論，又指涉煽動的刊物只佔極少數，相關推論更可能指向案中沒有發布煽動刊物的串謀協議。

案件編號：HCCC 51/2022