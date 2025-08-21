黎智英案｜辯方指控方想假定黎有罪　法官：無罪推定是法律原則

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（21日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英一方繼續結案陳詞。代表黎的大狀強調，黎和一些外國政要認識多年，他們都關心香港，他們的對話只屬單純討論。除非先假定黎有罪，有了這先入為主的想法，才會覺得該些對話看似不妥，故認為控方想法庭先假定黎有罪，再找出證據支持。法官杜麗冰反駁指控方並無這樣做，重申法庭不會假定黎有罪，並會在認為控方舉證達至毫無合理疑點，才會裁定黎有罪。杜官強調，「無罪推定」（即被告未經審判證明有罪前，推定其為無罪）是法律的基本原則。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英。(資料圖片/盧翊銘攝)

辯方指黎與Mark Simon少談政治 官指說法不正確

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻陳詞時，法官李運騰指辯方在書面陳詞稱黎和助手Mark Simon少談政治，但根據訊息紀錄，該說法並不正確。彭回應稱，黎作供有這樣說。

彭耀鴻續指，控方認為黎智英和多名有影響力的「枱底人」，如前美國副國防部長Paul Wolfowitz等建立聯繫，並討論外交政策，但黎和該些人認識多年，他們都關心國際事務和香港。涉案時只是單純討論。彭質疑如何能推論串謀勾結外國勢力的協議存在。

法官表明法庭看證據作裁決 不會假定黎有罪

辯方認為，控方做法屬先入為主，假設了黎智英有罪，認為他們的對話和串謀有關，故認為他們的對話必然可疑。彭耀鴻稱，控方希望法庭先假定黎有罪，再找出證據支持。法官杜麗冰不同意這說法，指控方沒有這樣做，並強調法庭不會先假定黎有罪，法庭必定會找出證據支持，考慮控方舉證至毫無合理疑點，才會達致裁決的決定，重申這是法律的基本原則。

辯方：國安法生效 黎避免提倡制裁

就黎智英曾在直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」稱，認為美國應撤消香港的特殊待遇，辯方強調撤消特殊待遇不屬制裁、封鎖或敵對行動，特殊待遇是給予較佳的待遇，撤消該待遇，即把香港視為一般情況看待，即「不再是朋友」和「成為敵人」有很大分別。

辯方續引述黎Twitter帳戶於2020年7月發表的帖文，內文轉發美國要求關閉中國駐休士頓領事館的新聞，帖文稱：「特朗普以不同方法採取行動，拜登只能提出要求，行動更勝說話。」辯方指，帖文沒有直接或間接請求制裁。

辯方又指，控方指控黎在《國安法》生效後，繼續案中的串謀協議，但辯方指黎即使內心想中國被制裁，但他沒有提倡則不屬違法。法官李素蘭問，黎內心是否希望制裁，辯方回應指他不懂「讀心」，並不知道。惟辯方強調，即使黎內心渴望中國被制裁，《國安法》生效後，提倡制裁變成不合法，需承擔法律後果，黎已避免這樣做。

法官質疑黎在直播節目提「習近平下台」動機

辯方多番強調，黎智英在直播節目所作的評論只是紙上談兵。法官杜麗冰指黎曾在節目表示，只有國家主席習近平下台，中國才可和其他國家調解。辯方回應指這也屬評論，每個人都有下台的一刻，黎的說法如同在茶餐廳或「飲茶」時評論時政。黎不是請求制裁，甚至不是請求習下台。法官杜麗冰質疑黎建議習下台，辯方回應黎是建議若習下台，事情會變得更好。

黎形容中國為「敵人」 法官： 是否顯示敵意？

另一集節目中，黎講述若美國向中國實施科技禁運，台灣將會得益，辯方稱黎只是分析時事。法官李運騰指，黎形容中國為「敵人」，是否顯示敵意，又指黎是否在節目中要求其他國家聯合起來，對抗中國。辯方指，節目中或顯示敵意，但強調涉案串謀協議明確，是指請求外國或外部勢力向中港實施制裁、封鎖和採取敵對行動，該串謀不是指黎批評中國。

黎向節目嘉賓稱對談屬「勾結」 法官：準備當烈士？

此外，黎在另一集節目中，向該集的嘉賓前以色列副總理Natan Sharansky稱，和對方對談會令黎惹上很大的麻煩，因為這屬勾結，是嚴重罪行，但黎指仍會「撐住」，若他退縮，其他人也會退縮。法官李運騰問，黎說法是否顯示其決心，會繼續其行為，即使該行為變成違法。辯方回應指，黎智英會繼續做的事，是爭取國際關注香港。法官李運騰問，黎是否準備當「烈士」，辯方回應指黎只是堅持其信念，但不是要違法。

案件編號：HCCC 51/2022