抗戰勝利80年大型巡展揭幕　李家超：傳承抗戰精神　貢獻民族復興

「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」今日在會展開幕，行政長官李家超致辭時表示，期望市民珍惜今次展覽及一系列抗戰勝利80周年活動的難得機會，學習前人為民族、為國家貢獻的力量，把抗戰精神代代相傳。



中聯辦主任周霽則表示，國家主席習近平今年7月在山西陽泉指出要講好抗戰故事，把抗戰精神代代相傳，今次展覽是深入貫徹習近平重要講話的精神，面向香港社會弘揚抗戰精神的具體行動，意義重大。



「銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」今日開幕，行政長官李家超（前排左七）、中聯辦主任周霽（前排左六）、中央駐港國安公署署長董經緯（前排左八）、外交部駐港公署特派員崔建春（前排左五）、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉（前排右四）及其他嘉賓合照。（政府新聞處）

李家超：抗戰歷史提醒我們很多人生意義

今次大型展覽除了在會展舉行，亦將在全港18區和學校進行巡展。李家超在開幕式上表示，抗戰是中華民族團結共抗外敵持續時間最長、規模最大、犧牲最多的戰爭，抗戰勝利是中華民族團結奮進，邁向偉大復興的轉捩點。他歸納道，這段歷史提醒我們很多人生意義。

首先是眾志成城，團結無懼艱苦的磅礡偉力。前人的經歷啓示我們，團結合力的民族意志和愛國精神，可以以弱勝強，成功捍衞祖國的河山、民族的尊嚴，洗刷多年外侮屈辱。中華兒女在抗戰上，向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷和民族氣節，激勵我們自強不息、乘風破浪、奮勇前行。

行政長官李家超今日（8月22日）在「銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」致辭。（政府新聞處）

第二是居安思危，築牢珍愛和平的金城湯池。抗戰的悲壯啓示我們，在國家前進的道路上，會面對各種風險和挑戰，敵對勢力不時蠢蠢欲動，妄圖阻攔國家和平發展。我們必須時刻牢記歷史，警惕美化侵略的言論，自覺維護國家主權、安全、發展利益，以偉大抗戰精神展示的決心和勇氣，為和平構建人類命運共同體，堅持不懈奮鬥。

第三是薪火相傳，永續民族復興的歷史使命。歷史教訓我們，要以史為鑑，珍愛和平、堅持和平，撫今追昔，珍惜先烈以鮮血換來的和平、堅定站在正義的一方。

李家超強調，前事不忘，後事之師，必須銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平，不負先輩的犧牲和他們對和平和國家強盛的渴望，為中華民族、為世界開創更輝煌的未來。

中聯辦主任周霽指出，香港應大力弘揚抗戰精神，凝聚建設香港的積極力量，確保愛國愛港光榮傳統薪火相傳，「一國兩制」事業根基永固。 （資料圖片）

周霽：歷史是最好教科書 應引導青少年增強國家認同感

周霽致辭時表示，香港正處於由治及興新階段，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，齊心協力推動「一國兩制」實踐行穩致遠。他指出，歷史是最好的教科書，今次展覽展現了中國人民在十四年艱苦抗戰的光輝歷程中，香港在這一偉大歷史進程中從未缺位，廣大香港同胞和祖國人民同仇敵愾，用赤誠與熱血譜寫了感天動地的時代壯歌。

周霽又表示，對歷史最好的繼承是創造新的歷史，香港應大力弘揚抗戰精神，凝聚建設香港的積極力量，引導青少年增強國家認同感，確保愛國愛港光榮傳統薪火相傳，「一國兩制」事業根基永固。