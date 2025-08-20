政制局推抗戰80周年網頁　官方紀念儀式9月3日在大會堂舉行

政制及內地事務局今日（8月20日）正式推出中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念網頁，列出由政府政策局及部門、地區團體、民間組織和社區各界於今年下旬至明年舉辦的一連串紀念活動，包括官方紀念儀式、文物及圖片展覽、抗戰遺蹟導賞、研討會、專題講座及工作坊、抗戰電影欣賞、微短劇、抗戰書籍展覽，以及文藝晚會等。



政制及內地事務局發言人表示：「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的主題是『銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來』。為了讓市民更深刻、更全面地認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，提升家國情懷和民族精神，特區政府將舉辦形式多樣的紀念和教育活動，同時適當地協調及支持民間舉辦的紀念活動。」

行政長官李家超表示，愛國主義教育要融入日常學與教之中，厚植學生家國情懷。（政府提供）

紀念活動中的官方紀念儀式將於9月3日在香港大會堂紀念花園舉行，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利，緬懷先烈和死難同胞。政府還會舉辦兩個大型的專題展覽，分別是香港歷史博物館與中國國家博物館由8月27日至12月15日舉行的「萬眾一心 維護和平——紀念抗戰勝利八十周年」展覽，以及香港抗戰及海防博物館聯同廣東革命歷史博物館由9月29日至2026年7月8日舉行的「風雨同舟 共建和平——粵港人民抗戰勝利八十周年展」。

此外，香港電影資料館將聯同香港歷史博物館、香港文化博物館和香港抗戰及海防博物館於9月30日至9月20日期間舉辦「抗戰影像回眸」電影欣賞會，免費選映《里斯本丸沉沒》等六部以抗戰為題的電影。

各項活動詳細可於中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念網頁www.80avictory.gov.hk了解。