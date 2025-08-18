抗戰勝利80年｜李家超：積極傳承先烈精神　培養青年愛國情懷

行政長官李家超今日（18日）以視像方式出席民建聯和招商局港口聯合主辦的「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來：中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」論壇並致辭。他強調抗戰勝利的歷史意義，呼籲社會傳承先烈精神，培養青年愛國情懷，並表示「愛國主義教育工作小組」將舉辦系列活動，如專題展覽、教育活動、電影放映會、動員各區青年和學生參與紀念活動和實地考察，紀念抗戰勝利80周年。



李家超指愛國主義教育融入日常學與教之中，厚植學生家國情懷（政府提供）

李家超：天下興亡、匹夫有責

李家超在致辭中指出，80年前中國人民經過14年艱苦抗戰，最終取得勝利，這場勝利不僅是中華民族復興的轉折點，也是世界反法西斯戰爭的重要篇章。

「中華兒女在抗戰展現出『天下興亡，匹夫有責』的民族大義。」他特別提到香港在抗戰中的貢獻，包括運送物資、營救受困人士、及港人投身港九大隊、東江縱隊等的游擊隊，並參與不同的抗日救亡團體等行動。「他們的英勇不但展現堅毅不屈的錚錚鐵骨，更彰顯中華民族的愛國情懷。」

他強調，抗戰歷史啟示人們和平來之不易，必須反對任何歪曲歷史、美化侵略的行為。當前國際局勢複雜多變，地緣政治挑戰嚴峻，社會更應以史為鑑，珍惜先烈為和平付出的努力。

李家超出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年國際學術研討會。（政府新聞處）

推動多元化愛國教育 培育青年國家認同

李家超表示，特區政府將積極傳承抗戰精神，結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，培養年輕一代正確認識歷史。政府成立的「愛國主義教育工作小組」，從年初開始，通過統籌專題展覽、教育活動及電影放映會，以及組織青年參與內地交流團，參觀軍事設施和抗戰遺址，增強對國家的認同感。

他提到，「香港作為國際化城市，一直秉持開放包容、和平共處的精神，並將全力發揮內聯外通的優勢，與世界各國加強合作，為國家推動構建人類命運共同體貢獻力量」。李家超呼籲社會攜手並肩，銘記歷史教訓，實現中華民族偉大復興。