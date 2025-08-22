政府刊憲擬剔除學民思潮及人民力量社團註冊
撰文：王晉璇
出版：更新：
特區政府今日（22日）於《憲報》刊登多份公告，指多個社團若未能於三個月內向助理社團事務主任證明其仍運作，將可能被依據《社團條例》第11條從註冊名冊中剔除，當中包括曾活躍於政治圈的「學民思潮」（SCHOLARISM）及「人民力量」（PEOPLE POWER），以及多個非建制地區組織，如「天水圍民生關注平台」、「沙田社區網絡」和「九龍城大小事」等。
「學民思潮」於2011年5月29日成立，主張透過社會運動改變政治體制，成立時主要關注特區政府擬於中小學設立「德育及國民教育科」議題，曾在2012年就「反國教」佔領政府總部。該組織在2016年3月20日已停止運作，其主要成員於同年4月10日建立「香港眾志」。
「學民思潮」召集人之一的黃之鋒因為在2021年參與民主派「35＋初選」，被控顛覆國家政權，2024 年判監 56 個月，正在服刑。
「人民力量」創立於2011年1月23日，為激進民主派政團，曾參與2011年七一遊行、2014年「佔中」運動等，該政團其中一名前主席陳志全同樣因參與「35＋初選」被捕，並被裁定串謀顛覆國家政權罪名成立，判囚78個月。
