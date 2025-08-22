黎智英案｜辯方提言論自由　法官：發表意見和求制裁是兩回事

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今日（8月22日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英一方繼續結案陳詞。辯方講述直播節目「Live Chat with Jimmy」時，法官杜麗冰質疑黎在節目中指國家主席習近平「消滅港人」，是在散播恐懼。杜官又指，言論自由並非絕對，每個國家的容忍都有限度，在英美等西方國家，都有人因表達對巴勒斯坦的看法被捕。此外，辯方強調法官在案中需考慮言論自由，法官李運騰指本案涉及串謀請求制裁，又指發表意見和請求制裁是兩回事。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

法官指黎智英主持直播節目會有多人收看，並非只是兩個老人在聊天。（資料圖片）

法官質疑黎在直播節目散播恐懼

辯方今續講及2020年11月20日播放的直播節目「Live Chat with Jimmy」。黎智英當時稱國家主席習近平「不想聽見異見聲音」，又指他「消滅港人」。法官杜麗冰質疑黎散播恐懼，辯方回應指其說法不涉敵意。

杜官又稱，言論自由並非絕對，每個國家的容忍都有限度，在英美等西方國家，都有人因表達對巴勒斯坦的看法被捕。辯方回應指，需考慮法律保障的權利，杜官再指，節目對外公開，所有人都可以看到，並說：「這不僅是兩個老人在飲茶聊天。」

辯方指傳媒有責任表達不同意見

此外，辯方陳詞指強調，法官考慮本案的串謀煽動和勾結罪時，需考慮言論自由和新聞自由，指《基本法》保障港人享有該些自由。法官李運騰指，本案涉及串謀利用《蘋果》為平台，請求制裁，又指發表意見和請求制裁是兩回事。

辯方續指，傳媒有責任表達不同的意見，並不單是支持政府的意見。同時，不同媒體有不同意見，《蘋果》是反對派報紙，屬光譜的一端，而《文滙》和《大公》則屬另一端。辯方質疑，《蘋果》批評政府如何違反煽動罪，而《蘋果》和《文滙》並存，可令社會上因此展開辯論。

法官要求提供黎撰文引起社會辯論例子

辯方繼而舉出例子，如《蘋果》的社論〈以響亮的怒吼遏「送中例」〉，當中解釋反對政府修訂《逃犯條例》的原因。法官李運騰指，文中主要原因是不信任內地法院，辯方回應指在國際社會，香港法院的聲名較內地法院為高。法官要求辯方提供，由黎撰文引起辯論的例子，辯方回應會於下周一提供。

法官李運騰問，若《蘋果》主筆楊清奇撰寫的文章被視為屬於煽動文章，而黎智英不但未有叫停，反而准許他繼續撰寫，問是否屬環境證供。辯方認為不是，指「打擦邊球」的目的，是保持球在界內，而非越界，若本案161篇刊物中，只有一、兩篇「越界」，不足以指控案中的串謀。

案件編號：HCCC 51/2022