藥倍安心｜何敬康：林家謙幫寫歌我改兩粒音參賽　首歌係咪我寫？

由中學生研發、獲多個獎項的AI應用程式「藥倍安心」，近月捲入非原創「請槍」爭議。得獎學生潘浠淳的父親、肝癌權威潘冬平重申「藥倍安心」為女兒的原創概念，為平息風波，主動自願放棄相關獎項。



新民黨選委界立法會議員何敬康今天（23日）表示，家庭教育在學術誠信觀念扮演非常關鍵的角色，形容今次成年人的決策似乎傳遞錯誤的價值觀，事件亦曝露科技競賽評審機制有不足。他舉例「林家謙幫寫歌我改兩粒音參賽，首歌係咪我寫？」



有人指獲多項創科獎項的「藥倍安心（Medisafe）」並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。（數字辦）

捲「請槍」爭議藥倍安心棄獎 何敬康：行為模糊原創邊界

何敬康在社交網站Facebook表示，「藥倍安心」本來是一個令人鼓舞的年輕科技創新典範，卻陷入「請槍」爭議，最終以自願放棄所有獎項告終。他說事件引發對學術誠信、家庭教育價值觀，以及創新比賽評審標準的深入思考及討論。

新民黨選委界立法會議員何敬康。（王海圖攝）

他引述聲明中承認曾自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品，並向該公司提供了作品的概念及資料，直言儘管聲稱當時未透露作品已參賽，但這種行為本身就模糊了原創作品的邊界。

假如我想寫首歌，主動接觸林家謙，哼咗幾句畀佢聽，提供作品概念，例如要仿照80年代慢版情歌。佢幫我寫完首歌我改咗兩粒音參賽，贏咗，一定畀人鬧爆兼誠信盡失。呢首歌其實係咪我寫呢？ 新民黨選委界立法會議員何敬康

何敬康：家庭教育誠信很關鍵 今次似乎傳遞錯誤價值觀

何敬康說，今次公眾質疑的焦點在於如果該項目有專業公司參與，那麼是否還能算作中學生獨立作品？他形容直接關係到參加青少年科技比賽的資格和誠信問題。

其實我們是不是應該引導下一代堅守學術誠信底線而不是模糊處理的方式？答案：是。 新民黨選委界立法會議員何敬康

他說當事人聲明中提及網絡欺凌，任何方式的網絡暴力絕對不能容忍，但這並沒有解答公眾關於作品真實性的核心質疑。

新民黨回應施政報告。（盧翊銘攝）

家庭教育在學術誠信觀念扮演非常關鍵的角色，而今次成年人的決策似乎傳遞了錯誤的價值觀。 新民黨選委界立法會議員何敬康

何敬康說多個比賽主辦機構調查後均維持原有比賽結果，反問比賽評審機制有否存在系統性漏洞呢？他說曾讀碩士和博士的朋友都知道通過論文要接受嚴格審查，如果是「請槍」，絕對無可能通過。他說，賽事組織是否應該建立更嚴格的項目原創驗證機制，包括程式審查、現場答辯和能力驗證等環節，確保參賽作品的真實性呢？

外科專科醫生潘冬平是香港綜合腫瘤中心總監。（陳芷昕攝）

他說事件曝露了科技競賽評審機制有不足、正確家庭教育價值觀等問題，要堅守學術誠信、社會公眾作理性監督，才可以培養創新能力。