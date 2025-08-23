李家超落區探訪牛頭角下邨　向長者保證：「兩蚊雞」一定繼續

行政長官李家超今日（23日）落區，先後到牛頭角彩興路簡約公屋與牛頭角下邨探訪住戶及與居民交談，以及參觀東九文化中心。房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡及文化體育及旅遊局局長羅淑佩先後陪同。



李家超了解簡約公屋設施，包括人工智能互動系統及自助舊衣回收機等。到達牛頭角下邨後，他與多位長者交流，祝他們身體健康，稱希望他們有好的居住環境。他對一名長者表示：兩蚊雞（兩元乘車優惠）一定繼續。有長者形容李家超「真人靚過上鏡」。



李家超視察彩興路簡約公屋。（廖雁雄攝）

李家超約在早上10時到達彩興路的簡約公屋，何永賢及李佩詩陪同他上樓探訪住戶。探訪完畢後，李家超在樓下了解簡約公屋相關設施，有職員向他介紹智能舊衣回收機。李家超又參觀了簡約公屋中庭的週末巿集。

職員向李家超介紹智能舊衣回收機。（廖雁雄攝）

彩興路簡約公屋是本港首個高層簡約公屋，是第一期高18層，第二期高19層，今年6月底開始入伙。何永賢曾表示，彩興路簡屋項目位處市區，交通配套成熟，預料很快會住滿。

李家超到訪牛頭角下邨與長者交流（廖雁雄攝）

李家超祝長者身體健康 有長者讚特首「真人靚過上鏡」

李家超及後上車前往牛頭角下邨，離開前向彩興路簡約公屋的在場市民揮手。他在約11時10分抵達牛頭角下邨。

他到達後先後與多位長者交流，祝他們身體健康，稱希望他們有好的居住環境，如有問題則可以提出意見。他及後對一名長者表示：兩蚊雞（兩元乘車優惠）一定繼續。另有長者指李家超「真人靚過上鏡」。

李家超與市民交流（林子明攝）

李家超到訪牛頭角下邨與居民交流（廖雁雄攝）

李家超到訪牛頭角下邨與長者交流（廖雁雄攝）

李家超：心中理想是左鄰右里互相幫忙

李家超見到一個有小朋友的家庭並上前問好，對他們表示政府鼓勵生育。他及後又見到數名長者，表示心目中理想是左鄰右里互相幫助，雪中送炭很重要，見到長者有笑容就很開心。他亦有談及感謝關愛隊幫忙，並到關愛隊街站視察。約中午12時，李家超上車離開牛頭角下邨，前往東九文化中心。