李家超陪簡屋家庭「開箱」新居　稱提升市民幸福感是施政原動力

行政長官李家超今日（8月23日）落區一在房屋局局長何永賢陪同下到訪牛頭角彩興路簡約公屋，視察該項目自6月底陸續入伙的最新情況。他先後探訪了兩個由劏房搬至簡約公屋的家庭，形容自己看到一戶戶居民笑逐顏開時深表欣慰，稱市民獲得感和幸福感得到提升，正是他提出「簡約公屋」等利民政策的目標和原動力。



李家超視察彩興路簡約公屋。（廖雁雄攝）

李家超一行在早上10時左右抵達彩興路簡約公屋，隨即上樓探訪居民。他在社交網頁披露，他在彩興路簡約公屋第一座與張先生一家四口交流。他形容，簡約公屋相宜的租金大大減輕這個家庭的經濟壓力，居住環境更大為改善，收納空間大增也使家居倍感舒適。

居民張先生：這間屋比外面200萬元的私樓還要好

特首辦指出，張先生原居於深水埗劏房，月租約6800元，輪候公屋兩年多，上月搬到面積300多呎的彩興路簡約公屋居住，居住面積比之前大了約一倍，但租金不用3000元。張先生表示，搬入簡約公屋後，兩個小朋友各睡一張床，住得好之後，學習也比之前更有自信。他又說：「住入簡約公屋就如住在半山，很喜歡這裡，雖然正輪候公屋，但可以的話願意在這裡住十年、八年都無所謂，這間屋比外面200萬元的私樓還要好。」

「巧遇」剛完成入伙手續家庭 陪同上樓「開箱」

李家超表示，他到彩興路簡約公屋第二座辦事處聽取入伙情況的介紹時，又巧遇剛完成入伙手續的林先生一家四口。李家超陪同林先生士家到新單位「開箱」參觀新居，看着孩子們的笑臉，他深深感受到「簡約公屋」保障的遠不止一個居住空間，更托起孩子們成長與夢想的廣闊天空。

看到一戶戶居民笑逐顏開，我深表欣慰，市民的獲得感和幸福感得到提升，正是我提出「簡約公屋」這類利民政策的目標和原動力。 行政長官李家超

彩興路簡約公屋本港首個高層簡約公屋，是第一期高18層，第二期高19層，今年6月底開始入伙。何永賢曾表示，彩興路簡屋項目位處市區，交通配套成熟，預料很快會住滿。