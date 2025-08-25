冒牌水｜曾與陳嘉信共事 前新聞專員馮煒光：一定要有人頭落地
撰文：文維廣
出版：更新：
特區政府採購冒牌辦公室飲用水引起社會嘩然，前新聞統籌專員馮煒光在一個網台節目中痛批今次事件，指一定要有人問責，例如涉事官員勒令退休。馮煒光認為，公務員事務局若要懲處官員，「總有辦法」，只是程序上比較複雜，但特首也可直接發出指令，要求物流署長陳嘉信停職受查。
批評有AO超級官僚：我唔係要服務你而係你要服務我
馮煒光在梁振英政府內擔任新聞統籌專員時，曾與當時任特首私人秘書的陳嘉信共事。他在日前出席一個網台節目，指出今次採購決定不公開不透明，相關部門應該要反省是否繼續一味貪平，抑或應該尋找更值得信任的品牌，而不是只求「價低者得」。
馮煒光又指，事件背後更深層次原因是公務員制度出現問題，令到公務員創意和鬥心被磨蝕。他舉例指，過往與陳嘉信及現任副財政司長黃偉綸在政府共事期間，有一名當時更資深的政務官（AO）曾對他們說，「喺呢度做嘢唔可以與人為善㗎。」
馮煒光批評，這是典型的超級官僚：「凡事以我為主，我係官，我要有官威，我唔係要服務你而係你要服務我，我出咁高糧係應該嘅」。
馮煒光：中央放在眼內，需要有人為事件負責
節目主持人引述《香港01》評論文章指，造謠者落網不等於把關者問責。馮煒光亦指，今次事件猶如國際大醜聞，中央必定放在眼內。需要有人「人頭落地」為事件負責，「如果唔係就好似01咁講，有人中標，政府中招」。
馮煒光強調，政府對公務員，尤其是AO「要狠啲」，「不過家超Sir最倚重就係啲AO嘛，我成日覺得成個施政方針係有問題嘅」。
