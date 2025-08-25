冒牌水｜曾與陳嘉信共事　前新聞專員馮煒光：一定要有人頭落地

特區政府採購冒牌辦公室飲用水引起社會嘩然，前新聞統籌專員馮煒光在一個網台節目中痛批今次事件，指一定要有人問責，例如涉事官員勒令退休。馮煒光認為，公務員事務局若要懲處官員，「總有辦法」，只是程序上比較複雜，但特首也可直接發出指令，要求物流署長陳嘉信停職受查。



馮煒光在前特首梁振英任內出任新聞統籌專員。（資料圖片）

批評有AO超級官僚：我唔係要服務你而係你要服務我

馮煒光在梁振英政府內擔任新聞統籌專員時，曾與當時任特首私人秘書的陳嘉信共事。他在日前出席一個網台節目，指出今次採購決定不公開不透明，相關部門應該要反省是否繼續一味貪平，抑或應該尋找更值得信任的品牌，而不是只求「價低者得」。

馮煒光又指，事件背後更深層次原因是公務員制度出現問題，令到公務員創意和鬥心被磨蝕。他舉例指，過往與陳嘉信及現任副財政司長黃偉綸在政府共事期間，有一名當時更資深的政務官（AO）曾對他們說，「喺呢度做嘢唔可以與人為善㗎。」

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

馮煒光批評，這是典型的超級官僚：「凡事以我為主，我係官，我要有官威，我唔係要服務你而係你要服務我，我出咁高糧係應該嘅」。

馮煒光：中央放在眼內，需要有人為事件負責

節目主持人引述《香港01》評論文章指，造謠者落網不等於把關者問責。馮煒光亦指，今次事件猶如國際大醜聞，中央必定放在眼內。需要有人「人頭落地」為事件負責，「如果唔係就好似01咁講，有人中標，政府中招」。

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約，並交警方調查。消息指，公司被揭發未經內地製造商批准投標。今次「冒牌水事件」涉及5,294萬元合約。（資料圖片）

馮煒光強調，政府對公務員，尤其是AO「要狠啲」，「不過家超Sir最倚重就係啲AO嘛，我成日覺得成個施政方針係有問題嘅」。