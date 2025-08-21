政府冒牌水｜田北辰斥唧牙膏犯大忌：政府最大危機係點處理危機

特區政府購買冒牌飲用水的風波持續發酵，政府物流服務署昨晚宣布即時終止所有與涉事鑫鼎鑫商貿有限公司負責人有關聯的合約。立法會議員田北辰批評，政府對事件反應緩慢，質問為何警方在兩日前已拘捕鑫鼎鑫負責人，政府卻未即時終止與其相關的其他合約。田北辰直言，「政府最大危機唔係個危機本身，而係點處理危機」。



物流署在上周六宣布終止與鑫鼎鑫簽訂的樽裝飲用水合約，警方在本周一宣布拘捕經營該公司的一對夫婦，指他們涉嫌詐騙。傳媒揭發鑫鼎鑫另與政府簽訂了多份涉及化學品供應的合約，但當局對政府是否已就飲用水合約付款、其他合約如何處理等問題，均遲遲未作清晰交代。

鑫鼎鑫董事兼股東呂子聰欺詐罪被捕。（資料圖片）

政府通告顯示，鑫鼎鑫聲稱製造商是樂百氏，每桶單價28至32元。（政府公告）

田北辰今日（8月21日）在社交網頁發文，直指冒牌水事件由上星期六發展至今，「日日都有新進展」。他對刑事調查與檢討機制「要時間」表示理解，但同時質問：「終止其他合約，同埋公佈有按金可補償損失，有冇需要等咁耐呢？特別係確認有按金，呢啲資料一查就查到啦，點解要等到星期三晚上11點幾出新聞稿講呢？而且人都拉咗兩日啦，一早就知要終止其他合約。」

確認有按金，呢啲資料一查就查到啦，點解要等到星期三晚上11點幾出新聞稿講呢？ 立法會議員田北辰

立法會議員田北辰。（馮藹怡攝）

田北辰批評，「以往政府次次出事，次次檢討都話要反應快」，而且公佈資料「切忌唧牙膏式交代」，但在今次事件中「又應驗咗嗰句」。他總結道：「政府最大危機唔係個危機本身，而係點處理危機。」