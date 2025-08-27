教科人委顧問團首辦交流會 促更精準優化「八大中心」定位
撰文：陳立程
出版：更新：
由政務司司長陳國基領導的教育、科技和人才委員會（教科人委）今日（8月27日）與剛成立的教科人委顧問團舉行首場交流會，主題為打造國際高端人才集聚高地。
去年施政報告提出成立教科人委 制訂人才科技協同政策
教科人委是根據去年施政報告成立，旨在統籌推進香港教育、科技和人才一體化融合發展，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。顧問團為委員會的高層次交流平台，成員包括不同界別的社會領袖及專業人士，每次的交流會都會設定特定討論主題，讓交流更聚焦和深入。
今天的交流會就打造國際高端人才集聚高地的目標展開深入討論。特區政府指出，顧問團肯定本屆政府招攬人才措施效益顯著，而在外圍環境的挑戰下，香港需要更精準針對「八中大心」的定位，適時作出優化，進一步提升人才庫的多元性及人才計劃的成效，同時加強培育和善用本地人才，為香港未來發展提供更強大的人才支撐。
顧問團同意用好河套 為初創企業及人才提供發展機會
顧問團亦同意加強吸引教研人才以建設國際教育樞紐，用好河套深港科技創新合作區香港園區，為具潛力的科技初創企業及人才提供更多發展機會。
會議亦檢視了有關香港整體人口和勞動人口的現況、吸引人才的進展以及留港人才的概況。面對本港人口高齡化和勞動力供應的壓力，顧問團支持政府推出因時制宜的措施應對挑戰。
顧問團由12人組成 任期兩年
顧問團任期兩年，由2025年8月25日起生效，至2027年8月24日止。成員包括：查毅超博士、陳振彬博士、陳細明、周松崗、周文港教授、姜暢教授、梁卓偉教授、龍卓瑜教授、雷添良、倪以理、冼漢廸、王冬勝。
