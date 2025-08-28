羅淑佩山頂探巨型米奇、大熊貓　示範五大萌爆打卡甫士！

全港首個迪士尼「Mickey Keep It Real」主題活動登陸太平山頂，八米高的人氣王米奇，聯同一眾好友米妮、唐老鴨、高飛等現身山頂纜車及凌霄閣，同場更有大熊貓「六寶」公仔。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨天（27日）到訪這個「打卡樂園」，即場示範五大萌爆甫士，有意去打卡的市民和旅客可以參考。



她重提在任旅遊事務副專員期間，將山頂纜車由「交通工具」變成「旅遊設施」，透露公司將有下一步發展計劃配合「+旅遊」方向。



8月27日，羅淑佩與旅遊事務正、副專員昨天早上10時許到訪山頂。（羅淑佩FB）

羅淑佩山頂逗留了一個小時，觀察旅客逐漸增多。（羅淑佩FB）

羅淑佩到訪山頂

羅淑佩與旅遊事務正、副專員昨天早上10時許到山頂，逗留了一個小時。她觀察旅客逐漸增多，大部分是東南亞和歐美旅客，形容大家在藍天白雲映襯下開心打卡之餘，也在凌霄閣看「細看香港微型藝術展」和在店鋪選購手信紀念品。

羅淑佩與大熊貓「六寶」公仔打卡。（羅淑佩FB）

羅淑佩示範五大萌爆打卡甫士！

羅淑佩此行重點，是在山頂與海洋公園的大熊貓「六寶」公仔，和米奇、美妮等迪士尼公仔打卡，她更即場示範五大萌爆甫士！

電台節目主持人車淑梅在羅淑佩的Facebook貼文留言，大讚「局長是我們的超級旅遊大使，也示範了很多不同的打卡post（pose）！」

1. 雙手比心

羅淑佩示範五大萌爆甫士！這是雙手比心。（羅淑佩FB）

2. 半半心

羅淑佩示範五大萌爆甫士！這是半半心。（羅淑佩FB）

3. 頭頂愛心

羅淑佩示範五大萌爆甫士！這是面頰愛心。（羅淑佩FB）

4. 蹲下

羅淑佩示範五大萌爆甫士！這是蹲下與大熊貓公仔打卡。（羅淑佩FB）

5. 彎腰

羅淑佩示範五大萌爆甫士！這是彎腰靠近大熊貓公仔打卡。（羅淑佩FB）

羅淑佩巧遇瑞士旅客鍾情維港和海島遊。（羅淑佩FB）

巧遇瑞士旅客鍾情維港和海島遊

期間，她巧遇一行四人的年輕瑞士旅客，當中有三人已多次來港旅遊，另一位則是首次訪港。羅淑佩引述他們說很喜歡香港，特別因為家住瑞士山區，雖然風光明媚，但卻少見大海，因此鍾情維多利亞港和海島遊。

羅淑佩訪山頂店鋪。（羅淑佩FB）

羅淑佩乘坐纜車落山。（羅淑佩FB）

憶那些年將䌫車由「交通工具」變身「旅遊設施」

羅淑佩憶起當旅遊事務副專員期間，將山頂䌫車由「交通工具」變身「旅遊設施」，定價和經營模式可更彈性和進取，配合旅客需要和喜好，經過疫情和順利完成擴建後，現在業務重回上升正軌。她透露公司有下一步發展計劃，明言只要能配合政府的「+旅遊」方向，一定會從政策上大力支持。