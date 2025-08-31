李家超與106歲老伯傾麻雀：有冇海底撈月？我係對手｜政壇諸事町

行政長官李家超昨日（30日）落區，參觀筲箕灣長者地區中心及護理安老院。他今天（31日）在社交平台上載片段，原來探訪期間曾與一名106歲老伯交流麻雀心得，問對方慣常的打麻雀規則，「平糊......有冇海底撈月？」李家超大讚伯伯是高手，更指自己可能是對方的麻雀對手。



行政長官李家超落區參觀長者中心，與一名106歲的長者交流打麻雀心得。（李家超FB）

李家超與106歲老伯傾麻雀

李家超在長者中心坐下與一名106歲老伯聊天，喜見對方「仲係咁精神、聲如洪鐘」，期間更談起打麻雀。

行政長官李家超落區參觀長者中心，與一名106歲的長者交流打麻雀心得。（李家超FB）

李家超問老伯：有冇海底撈月？我係對手嚟

李家超：打咩規則？

106歲伯伯：兩番起糊、打花

李家超：平糊......有冇海底撈月？

106歲伯伯：無

行政長官李家超落區參觀長者中心，與一名106歲的長者交流打麻雀心得。（李家超FB）

李家超：摸晒定摸和？

106歲伯伯：摸晒

李家超：摸晒，高手嚟㗎喎。我同你可能係對手嚟

8月30日，行政長官李家超到筲箕灣愛東邨探訪獨居長者。（李家超facebook）

李家超一連兩周落區探訪 獨居長者讚關愛隊熱心

李家超一連兩星期落區探訪獨居和雙老長者，昨日除了到筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓，視察長者地區中心以及護理安老院外，還到愛東邨探訪了兩名獨居長者芳姐和勤姐，了解由政府牽頭，加強支援重「獨老」、「雙老」及護老者計劃的運作情況。

兩人均屬關愛隊支援計劃一直積極跟進並提供協助和關顧的個案。她們因行動能力下降減少前往長者地區中心，社署得悉後便邀請關愛隊與中心合作重點探訪跟進。

8月30日，行政長官李家超到筲箕灣愛東邨探訪獨居長者。（李家超facebook）

當中，76歲的芳姐向李家超介紹說關愛隊很熱心，曾上門幫她換燈膽，又經常陪她聊天，她亦常參加關愛隊電影放映活動和防騙講座；80歲的勤姐亦讚關愛隊經常上門探訪，令她很開心，她亦時常出席關愛隊舉辦的防騙和交通安全講座，也獲社福機構借出平板電腦玩長者益智遊戲，訓練腦筋和記憶力。