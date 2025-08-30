李家超落區｜對倫常慘案感到不開心　籲市民有難題即求助

距離公布本年度施政報告還剩大半個月時間，行政長官李家超連續第二個周末落區視察，今日（8月30日）到筲箕灣愛東邨探訪及視察位於同區的東華三院方樹泉社會服務大樓，探訪獨居長者及了解政府牽頭的多項支援長者計劃落實情況。他在總結落區情況時，多次提及關愛隊對支援長者以至其他家庭的作用，形容他們協助處理很多民生小事，每一個故事加起來都是「溫暖的長篇故事」。



香港近期發生多宗倫常慘案，李家超表示對這些悲劇感到非常不開心，呼籲市民遇到困難時要多向身邊人求助及尋求政府協助。他表示，壓力會有，但會有解決方法。



李家超今早先到筲箕灣愛東邨探訪兩位獨居長者，再視察東華三院方樹泉社會服務大樓，其後到同樣位於港島東區的香港抗戰及海防博物館參觀「風雨同舟 共建和平—粵港人民抗戰勝利八十周年展」。

識別「獨老」試點計劃已轉介300個案

李家超表示，東區是港島最多人口的地區，超過六成人口是長者，他特別想了解非政府機構及關愛隊的照顧及支援，了解長者需要。他指出，政府過去推出不同計劃，勞福局牽頭，找到需要幫助的人士，作出支援及服務。其中，上個月展開試點計劃，識別住在公屋缺乏支援的「獨老」、「雙老」住戶，委託關愛隊接觸及探望他們，有需要時轉介給社署。他透露，觀塘及沙田區已經探訪3000戶及轉介300個案。

8月30日，行政長官李家超落區，到筲箕灣愛東邨探訪居民。（廖雁雄攝）

李家超又表示，醫管局的支援長者計劃也向社署呈報了130宗個案，當中確認2宗需要緊急支援服務。此外，社署今年4月展開關愛隊支援計劃，450隊關愛隊透過探訪及接觸獨老、雙老、殘疾人士照顧者提供服務，若發現長者住戶減少使用地區中心，會要求關愛隊探訪。有關計劃迄今接觸了27,900名人士，轉介了超過900個個案給社會福利單位跟進。其中東區35隊關愛隊已經接觸超過1400人。

讚關愛隊「像家人一樣」支援市民

李家超透露，他在連續兩個周末落區，共探訪了3戶支援計劃的受惠者，第一個保持積極樂觀心態，學習科技與時並進，善用樂齡科技，滿意得到的照顧。第二個78歲婆婆有關節炎，有社工上門家訪，派人陪同看醫生，在家中安裝扶手，她重視與香港及內地家人聊天，在家中安裝了智能手機座，有預設電話方便，李家超指她肯用新科技，鄰里守望相助，李感到心中溫暖。

李家超稱，他從探訪行程中體會關愛隊發揮重大作用，，他感謝關愛隊的付出。他指出，關愛隊每一位都是義工，成立到今不斷進步，他所接觸的長者、市民都對關愛隊服務讚不絕口，每次感謝關愛隊工作的市民都是「捉住我隻手唔放、眼神話畀我聽有人關心佢」。他形容，做得好不好體現於細節上，關愛隊自發性像「家人一樣」幫助長者，點點滴滴都讓人看到真心。

換燈膽可能是小事，但有人即時幫助會很開心，每一個故事加起來都是溫暖的長篇故事。 行政長官李家超

李家超：每個人都要有願意尋求幫助的心

談及香港近期發生多宗倫常慘案，李家超直言非常不開心，強調市民要知道有什麼可以幫助家人。他指出，每個人面對問題及壓力時，都要有願意尋求幫助的心，社區內要互相幫助。他表示，壓力會有，但會有解決方法。

任何人有難題，無論財務、工作、環境，要與身邊人講、與政府講，會提供協助，很多時只是一時想不看，大家都可以幫助。 行政長官李家超

8月30日，行政長官李家超落區後見記者。（廖雁雄攝）

本年度施政報告將於9月17日發表，李家超表示，在舉辦40多場諮詢後，感受到市民毫無保留向他提出意見，真誠交流看法。他形容，很次落區的最大感受是所有香港人都愛香港這個共同家園，都有心將香港變得更成功。他稱讚市民有敏銳的眼光，很務實，希望政府努力盡心發現及解決，只要政府認真積極，市民見到都予以鼓勵及肯定。

李家超稱，聽到勉勵說話，他對此很感謝，相信目前的施政方向正確，但希望達到的目標有很多，路要繼續走。他指出，政府各決策局收集的意見非常多，每一個都要研究，政府人員都是不眠不休地將意見整合及訂立優次。他強調，政府資源有限，如何用好資源相信是最有挑戰的地方，諮詢的目的是知道市民最想做做什麼，宏觀及微觀方面要思考。

率團上京出席閱兵 李家超：可看到國家強大

另外，9月3日在北京將舉行大型閱兵，李家超將率團出席。他指出，這是紀念抗戰及反法西斯戰爭勝利的重要日子，可看到國家建設及強大，稍後會公布香港團訪京細節。他又指，抗戰勝利80周年對所有人有意義，特區舉辦一系列活動紀念，例如展覽、電影會、講座，今次展覽令政府集合不少資料，直言「我好多都未睇過」，可以讓年輕人知道歷史及他們的根，讓他們更愛這個共同家園。

▼李家超到訪筲簧灣愛東邨▼



+ 4

上周六亦落區 到牛頭角視察簡約公屋

李家超一個星期前曾到觀塘區視察，先後到訪彩興路「簡約公屋」項目、牛頭角下邨和東九文化中心，聽取市民對新一份《施政報告》的意見。他當時宣布，其任內第四份施政報告將在9月17日發表。

施政報告一般在10月中發表，但李家超在6月初預告今年將提前於9月公布，並且由6月16日起展開為期三個月的諮詢。他當時解釋，立法會將在今年12月改選，會期會提早結束，他重視行政立法的溝通及互動，希望政府有充分時間聽市民及社會的意見。他又透露，今次施政報告方向繼續是拼經濟、謀發展、改善民生。

▼李家超到訪彩興路簡約公屋▼



+ 1

▼李家超到訪牛頭角下邨▼



+ 1

▼李家超參觀東九文化中心▼

