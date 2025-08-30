抗戰勝利80年｜李家超：將為全港抗日遺址增設紀念牌匾及史實資訊

行政長官李家超今早（30日）到西貢斬竹灣出席抗日英烈紀念碑園典禮，為英烈紀念亭對聯——「英豪抗日千秋歌義勇 社稷迎曦八秩頌昌平」主持揭幕儀式。他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，香港有多個抗戰遺址，港府會在這些地點加設紀念牌匾及史實資訊等，讓市民更全面認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義。



李家超出席斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮（李家超Facebook）

今早出席斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮

李家超表示，抗戰期間廣東人民抗日游擊總隊港九大隊在西貢成立，過千名隊員無畏無懼、與敵周旋，堅毅不屈、保衞家園。紀念碑園由港九大隊老戰士及西貢居民在八十年代發起籌建，表揚和紀念英勇捐軀的抗日烈士，並於2020年獲國務院納入第三批《國家級抗戰紀念設施、遺址名錄》，意義重大。

會在香港多個抗戰遺址加設紀念牌匾及史實資訊

李家超表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，特區政府會在香港多個抗戰遺址加設紀念牌匾及史實資訊等，讓市民更全面認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，同時銘記歷史、團結奮進，傳承英烈精神，弘揚愛國情懷，為實現中華民族的偉大復興不懈奮鬥。