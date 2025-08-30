李家超落區視察愛東邨　與長者握手：目標就係92歲同你一樣咁精神

行政長官李家超連續第二個周末落區視察，今日（8月30日）早上約10時半，到筲箕灣愛東邨採訪居民。勞福局局長孫玉菡及民政事務局局長麥美娟在場迎接，並陪同李家超到愛旭樓探訪居民，李家超逗留約半小時後落樓，樓再與屋邨其他居民聊天，然後約於11時半離開。期間有不少街坊圍觀及與特首拍照。



李家超將於9月17日發表本年度施政告，他表示，今日主要探訪長者，他又向居民了解對社區設施的要求，並促請他們有事多找關愛隊幫忙。



李家超與一位居住該邨二十多年、92歲的長者，並表示「我嘅目標就係92歲同你一樣咁精神。」（洪芷菁攝）

李家超與不少街坊揮手打招呼及握手，其中包括一位居住該邨二十多年、92歲的長者，問及其購物是否方便，長者表示方便，家超多次讚賞她「好精神喎」、「我嘅目標就係92歲同你一樣咁精神。」他又表示，居住環境最重要，「最緊要大家住得開心。」

李家超問居民平時參加什麼活動 ，關愛隊有否服務他們等，「最緊要你哋生活得好，沒有最好，只有更好。」（洪芷菁攝）

他又與其他居民聊天，問及平時參加什麼活動 ，關愛隊有否服務他們等。他說，「最緊要你哋生活得好，沒有最好，只有更好」，並祝他們「身體健康，保持狀態」。