抗戰勝利80年｜李家超與學生參觀展覽　冀市民認識抗日英烈貢獻

行政長官李家超今日（30日）到香港抗戰及海防博物館，參觀昨日正式開始展期、由博物館與廣東革命歷史博物館合作推出的「風雨同舟 共建和平——粵港人民抗戰勝利八十周年展」，並與學生聊天。他鼓勵香港市民，尤其是年輕一代，把握機會多來參觀，認識及銘記這段粵港兩地血脈相連的共同抗戰歷史，進一步認識和體會艱苦的抗戰歲月和抗日英烈的貢獻，培養對國家民族的認同。



李家超參觀香港抗戰與海防博物館。（李家超Facebook）

李家超：東區青年計劃學員無疑過了充滿愛國情懷的暑假

李家超在博物館裏與東區青年計劃學員聊天，指東區青年計劃學員剛完成廣西族自治區交流團，到訪了崑崙關戰役博物館、愛國主義教育基地程思遠故居及「紅色記憶」沉浸式體驗中心等景點，加上今日參觀香港抗戰及海防博物館，形容他們無疑過了別具意義、充滿愛國情懷的暑假。

寄語小學生日後緊記傳承和弘揚愛國主義精神

李家超在文化體育及旅遊局局長羅淑佩陪同下，參觀了館內講述粵港人民在中國共產黨領導下團結一心共同抗敵歷史的主題展覽，聽取館長介紹展覽出的40套粵港兩地抗戰文物。展覽亦展出約150幀珍貴歷史照片，紀錄粵港兩地人民在抗戰期間遭受的深重苦難。

在展館內，李家超與一班小學生一起參觀特展，並向他們講解香港在抗戰期間發揮的重要作用，包括利用優良的港口和鐵路，將軍用物資經香港運送到前線，支援我國軍人抗擊日軍。李家超喜見他們年紀小小已對認識抗戰歷史深感興趣，並寄語他們日後要緊記傳承和弘揚愛國主義精神。