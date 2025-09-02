丘應樺訪新加坡與政商界交流 促進兩地建立更緊密關係
撰文：蕭通
出版：更新：
今年為香港駐新加坡經貿辦成立30周年，商務及經濟發展局局長丘應樺周一（9月1日）訪問新加坡，與當地政商界交流，促進兩地建立更緊密關係。他在駐新加坡經貿辦的慶祝晚宴上致辭時稱，駐新加坡經貿辦是香港在東南亞設立的首個經貿辦，服務範圍覆蓋越南、老撾和印度，其後在印尼和泰國相繼設立經貿辦，亦有望快將在馬來西亞設立。
丘應樺與約200位來自政府機構、中國及外國駐新加坡大使館、亞太區經濟合作組織、工商團體、學術機構及文化團體的嘉賓，分享香港的經濟前景和在關稅衝擊下的強韌貿易增長。
稱關稅不確定性窒礙全球貿易 經濟體之間更形重要
他指出，目前，東盟是世界第四大經濟體系，亦已成為香港第二大貿易夥伴，也是香港在區域及國際層面的戰略夥伴。而在動盪時期，當衝突導致國際關係不穩、關稅引發的不確定性窒礙全球貿易之際，經濟體之間的合作更形重要。
丘應樺又表示，長遠而言，世界經濟並非零和遊戲，各經濟體可以透過創新、投資及貿易達致共同發展，並攜手創造新的價值、財富和機遇。他補充，各經濟體之間存在的可以是協作而非競爭，以共建更美好未來。
同日晤星部長介紹北都發展 訪親子教育娛樂公司
除了出席慶祝晚宴，丘應樺同日較與新加坡人力部長兼能源與科技事務主管部長陳詩龍會面，介紹香港的最新發展，包括北部都會區發展，以及香港以至粵港澳大灣區為新加坡企業提供的龐大機遇。
丘應樺亦了解電子商貿在當地及東盟市場的發展和潛力，當日到訪一間親子教育娛樂公司。該公司專門提供有助幼童學習、社交互動和發展的趣味活動，目前在香港設有4間分店，第5間快將開幕。丘應樺與其高層管理人員交流，鼓勵公司繼續以香港作為擴展業務的基地，並開拓內地市場。
丘應樺周二（2日）將轉赴北京，並於3日返港。
七一｜高官慶節各顯心思：飲茶、搭電車、看熊貓、網購餸菜......結業潮｜丘應樺：零售業較受影響 企業需因應時代「有所改變」電話騙案｜首4個月1816宗涉款3.2億 「假冒客服」較高峰時跌八成丘應樺今赴法國 推廣香港作為葡萄酒及烈酒貿易樞紐優勢陳美寶訪問上海推廣香港海運服務 商經局丘應樺署任運流局局長