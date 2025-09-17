施政報告2025｜三大商會齊撐加快發展北都　採取行動為本策略

行政長官李家超昨日宣讀今年《施政報告》，提出加快發展北部都會區，多個商會對此表示歡迎。香港總商會表示，樂見特首採納了該會所提交《施政報告》建議書的多項建議，尤其是加快發展北都。總商會指，政府成立高級別委員會監督及加快落實發展項目，包括產業園與大學城規劃，反映當局採取行動為本的策略。



總商會：加快AI及新能源產業發展 有助經濟多元化

總商會主席陳瑞娟表示，《施政報告》提出加快新興產業，包括人工智能與新能源的發展，以及提升香港作為國際金融、貿易、航運及航空中心的優勢，將有助經濟多元化發展，並鞏固本港作為國際商業、創新及人才樞紐的地位。

總商會又歡迎政府採納建議，將「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期，延長兩年，並將「還息不還本」安排再度延長一年，同時認為，簡化食肆發牌制度及加快審批食肆露天座位的申請，可把握寵物經濟帶來的機遇，將有助經營困難的零售和餐飲業走出逆境。

中總：發展北都可提升整體生產力 打造「內聯」新引擎

香港中華總商會（中總）歡迎施政報告接納中總提出加快發展北部都會區多項建議，指其有助創造大量職位和提升本港整體生產力，打造北都成為本港經濟發展和「內聯」大灣區以至內地其他市場的新引擎。

中總會長蔡冠形容，《施政報告》內容全面、創新。中總支持特首提出強化政府內部治理及致力推動人工智能（AI）發展，相信能凝聚優秀管理力量，全面提升政府效率，更有助促進AI在各行業廣泛深度融合，實現「AI產業化、產業AI化」發展。

廠商會建議引知名園區開發企業做策略性夥伴

香港中華廠商聯合會（廠商會）亦表示，歡迎政府以破格思維推動北都發展，並勠力推動不同範疇行政措施的「拆牆鬆綁」。廠商會建議政府可考慮引入內地或海外知名園區開發企業入股並擔任北都產業園區開發公司的策略性夥伴，借助其資金、人才和經驗，加快園區的發展。

廠商會亦樂見政府推出「產學創科人才交流計劃」，相信該計劃有助於加強產學研的聯動發展，更可消除創新鏈上各環節之間的「信息壁壘」，從而加快推動科研成果商品化的步伐。