中國閱兵｜港府局長總動員上京觀禮　至少約七成立法會議員離港

抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行。特區代表團約360人赴京參與，涵蓋行政、立法、司法機關。雖未有公布閱兵名單，但全數15名局長已離港，所有副局長在港兼任職務，僅陳國基一名司長留港署任特首職務。立法會方面，根據今天（3日）秘書處發出的議員每日活動表，89名議員之中有58人主動申報離港，根據現場相片計及未有申報的4人，共62名議員上京，佔約七成。



今次香港代表團較10年前的285人為多，正在北京的全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示香港代表團人數佔相當大比例，顯示中央對香港的重視，亦表現了特區政府對國家發展的支持。



9月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為李家超與夫人林麗嬋。（王海圖攝）

所有局長上京觀禮 副局長、副司長暫代職務

行政長官李家超昨日率領約360人的代表團赴京。官方公布未有透露具體人選，只提及來自政府主要官員、司法機構、立法會和區議會的代表，參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬，以及來自地區、商界及中資企業、教育、創科、專業服務、社福、傳媒、宗教、文化、出版、藝術及體育界、青年、學生和市民等不同社會界別人士。

9月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為財政司司長陳茂波。（王海圖攝）

綜合憲報及有關消息，全數15名局長均上京觀禮，除了公務員事務局不設副局長，其餘14名副局長均需兼任局長職務。三名司長之中，除了政務司司長陳國基署任特首，另外兩名司長陳茂波、林定國上京，政務司副司長卓永興亦同行。故此，財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞暫兼任司長職務。

立法會議員及港區人大代表上京看閱兵。（周浩鼎FB）

至少約七成立法會議員離港

立法會方面，根據今天（3日）發布的立法會每日活動表，58名立法會議員主動申報不在港，涵蓋大部分事務委員會主席，以及身兼行政會議、人大或政協的人士。根據現場相片，連同未有申報但已上京的4名議員葉劉淑儀、何君堯、李浩然、蘇長荣，至少62立法會議員離港，佔全體議員69.6%。

本身是政協的立法會議員蘇長荣有上京看閱兵。（蘇長荣提供）

立法會議員及港區人大代表上京看閱兵。（吳傑莊FB）

離港議員名單：

梁君彥、林健鋒、李慧琼、陳克勤、陳健波、梁美芬、謝偉俊、何俊賢、易志明、馬逢國、陳恒鑌、葛珮帆、盧偉國、吳永嘉、周浩鼎、邵家輝、容海恩、陳振英、劉國勳、劉業強、鄭泳舜、謝偉銓、江玉歡、李惟宏、李鎮強、吳秋北、吳傑莊、周文港、林哲玄、林振昇、林琳、林順潮、林新強、林筱魯、邱達根、姚柏良、梁子穎、陳月明、陳仲尼、陳沛良、陳勇、陳祖恒、陳家珮、陳曼琪、陳紹雄、陸瀚民、黃英豪、黃國、楊永杰、管浩鳴、黎棟國、劉智鵬、霍啟剛、顏汶羽、簡慧敏、譚岳衡、嚴剛、黃錦輝、葉劉淑儀、何君堯、李浩然、蘇長荣

立法會議員及港區人大代表上京看閱兵。（李鎮強FB）

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：香港代表團人數多 顯示中央重視香港

劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，參與閱兵的人員當中，香港代表團人數佔相當大比例，顯示中央對香港的重視，亦表現了特區政府對國家發展的支持。

他又說今次閱兵展示國家尖端武器、新型作戰形式及不同兵種，突顯中國身為軍事大國已經成功崛起，預計令美國重新審視如何處理對華關係，料閱兵對國際形勢有長遠影響。 他表示，大眾對二戰的理解是由美、西方主導，卻輕視了中國在二戰牽制日本的角色，是次閱兵則為第二次世界大戰帶來新的演繹，對戰爭的理解不能只依靠西方。