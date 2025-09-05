拆局｜西九連續六年財赤賣樓都難救　唯有更加「貼地」？

西九文化區營運數字已經連續六年錄得財赤，上個財政年度赤字達7.69億元，按年急升33%。董事局副主席陳智思昨日（4日）在電台節目中指出，文化藝術是一項投資，不要希望自身可以賺錢，強調歐洲、美國的文化設施均依賴政府或基金補貼，而香港是靠地產收入，未來希望透過商業活動補貼文化設施。



立法會民政及文化體育事務委員會下周一（8日）開會，勢將討論西九文化區營運財赤問題，有委員會成員對《香港01》表示，對西九再錄赤字感意外，指其證明西九出售住宅項目補貼收入「難救近火」，長遠應「開源」，舉辦快閃、運動、音樂活動等吸引更多受眾。另有委員指出，國家既然支持香港打造中外文化藝術交流中心，西九應思考如何善用戶外休憩用地，做潮流文化內容以增加收入，強調西九應將政府補貼額度「按到最低」。



9月4日，西九管理局董事局副主席陳智思接受新城廣播訪問。（新城直播截圖）

去年訪客超預期 但各項收入均下跌

文化體育及旅遊局前日（3日）向立法會提交文件，交代西九文化區的發展進度。上個財年，西九文化區虧損達到7.69億元，較2023/24財年的5.78億元大增33%；基本收入由10.61億港元減少至8.71億港元，按年錄得跌幅18%。

儘管西九文化區在2024/25年度錄得超過1,500萬訪客人次，較預算多出26%，但數據顯示，各項收入來源均告下跌：門票收入按年銳減23%，從2.46億港元降至1.89億港元；企業對客戶（B2C）收入同樣下跌23%；企業對企業（B2B）收入，包括籌款和機構拓展等，亦分別錄得30%和12%的跌幅。當局解釋，各項收入減少，是受制於環球政經局勢不穩、市民和旅客消費習慣改變等因素。

立法會議員何敬康認為，展望來年，西九應積極「開源」舉辦更多元的活動，例如街頭表演、飲食快閃店、運動項目等。（王力圖攝）

獲批賣樓集資 何敬康：遠水難救近火

一直關注西九文化區發展的選委界立法會議員何敬康對《香港01》表示，對西九再錄得財赤感到意外，他觀察周末時西九人流旺、營運水平高，不乏戶外表演，「睇唔到任何空置舖頭」，但他坦言不了解西九平日經營狀況，推測可能遊客和市民的消費模式轉變，導致經營環境困難。

陳智思昨早在電台節目上明言，文化藝術是一項投資，不要指望自身可以賺錢，「全世界嘅文化設施都唔會賺錢」，舉例歐美依賴政府補貼和大基金資助，西九文化區希望透過商業活動補貼文化設施。

事實上，西九自2019/20財年開始錄得營運赤字，並於2021/22年度達到最高峰（7.72億元）。為紓解資金不足，政府於去年7月准許其出售住宅項目，項目的樓面面積上限是17萬多平米，西九可保留全部收益。

「出售住宅項目難救近火。」何敬康認為，展望來年，西九應積極「開源」舉辦更多元的活動，例如街頭表演、飲食快閃店、運動項目等，吸引更多本地市民和遊客。他又強調不只是政府幫手，還要鼓勵市民身體力行多消費：「每個人出一份力，積少成多將營運壓力減低。」

選委界陳凱欣認為應打造西九文化區為香港文化聚集地，出租鋪位供售賣文創、非遺手作，舉辦咖啡節和潮流IP展覽，甚至「地盡其用」擺上露營凳。（梁鵬威攝）

陳凱欣：可搭配潮流文化 地盡其用

何敬康為立法會民政及文化體育事務委員會成員，委員會下周一開會，西九文化區發展進度是其中一項議程。同樣為民政及文化體育事務委員會成員的選委界議員陳凱欣關注，「M+」藝術館和故宮附近的空置休憩用地未能善用，「夜晚變咗死氣沉沉」。她認為應打造西九文化區為香港文化聚集地，出租舖位供售賣文創、非遺手作，舉辦咖啡節和潮流IP展覽，甚至「地盡其用」擺上露營凳。

西九文化區自規劃之初便定位為「世界級藝術及文娛綜合區」，重點目標是推動高端旅遊消費。這項大型文化項目後來幾經爭議和調整，但其世界級文化藝術樞紐的定位一直無變。如何在堅守「世界級」文化藝術定位的同時，有效應對市場變化，拓展多元收入來源，是西九需要處理的重大挑戰。

陳凱欣認為，文化的涵義廣闊，專業藝術固然是一部分，潮流文化亦在其中。她指出，正如國家支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，西九可以善用空間透過潮流文化增加收入，帶動人流和消費。她又笑言，身為家長，會希望在周末和暑假帶小朋友去寵物展、美食節、特色打卡點，但就未必次次都去博物館。

香港故宮文化博物館（資料圖片）

西九管理管理局已表示，將加強全方位的內容製作能力，擴大製作及文創IP的範疇，並積極因應市場變化，推展增加收入和推動商業化的措施。此外，M+博物館前的新碼頭預計今年內竣工，將開通往返中環的渡輪服務，有望改善交通接駁，吸引更多訪客。

開拓文化產業需要在藝術追求、商業運作與大眾參與之間找到平衡點。長遠而言，西九文化區能否探索出一條既推動文化藝術又實現財政可持續性的發展道路，也許就取決於它能否用更靈活、更具創新性的「開源」策略，重新定義「文化」的涵義，使其更貼近香港社會的脈動。