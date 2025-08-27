成都直擊｜《哪吒》奇蹟背後：「一杯咖啡距離」串聯產業鏈上下遊

四川成都作為中國十大古都之一，正以數字文化創意產業領軍城市發展。坐落於成都高新南區的天府長島數字文創園的可可豆動畫影視有限公司的製作的《哪吒之魔童鬧海》橫掃今年全球票房，以154億元人民幣登頂中國影史冠軍，成為全球最賣座動畫電影。《哪吒》成功背後是成都市政府強力推動文創產業的成果，去年產業核心規模突破3800億元，新文創活力指數高居全國榜首。



從完美世界旗下天智遊工作室的《夢幻新誅仙》的非遺融合，到龍源科技的《物華彌新》的文物擬人化，到靈澤科技《明末·淵虛之羽》的古建築數字復原，成都文創企業正以創新手法活化中國傳統文化。《香港01》記者走訪相關企業，發現這些作品不僅在商業上取得巨大成功，更以深層文化內涵帶動年輕人走進博物館、古建築、歷史景點，引發新一波年輕化的文化認同和深度旅遊熱潮。



2025年春節上映的《哪吒之魔童鬧海》成為影史動畫片票房冠軍。（王晉璇攝）

《哪吒》的成功不會是孤例

2019年的《哪吒之魔童降世》及其今年春節上映的續作《哪吒之魔童鬧海》從位於成都高新南區的天府長島數字文創園的可可豆動畫影視有限公司騰空出世，在中國內地斬獲154億票房，登頂中國影史總冠軍，成為全球影史票房最高的動畫電影及非英語電影。可可豆作為《哪吒》系列電影的創意源頭和項目主導方，將改編無數次的中國千年前的神話經典IP重塑，以更生動的形象呈現在觀眾面前。

《哪吒》成功在成都不是孤例。成都市政府近年來大力推動文創產業發展，出台了一系列涵蓋影視、遊戲電競、科幻、初創企業等多個方面的支持政策。成都數字文創產業實現裂變式增長，去年，產業增加值突破2800億元，核心規模達3819億元，新文創活力指數全國居首。《香港01》記者25日跟隨四川參訪團來到天府長島數字文創園，採訪製作回合制手遊《夢幻新誅仙》的完美世界遊戲旗下的天智遊工作室、及製作魂系動作角色扮演遊戲《明末·淵虛之羽》的靈澤科技。此外，還參訪了製作文物擬人策略卡牌手遊《物華彌新》的龍淵科技。

《夢幻新誅仙》——經典玄幻小說IP遊戲化

近年來，融合了中國傳統文化的內地文創產業層出不窮，通過新形式，將中國歷史建築、文物、非物質文化遺產技藝等內容二次活化。例如，《夢幻新誅仙》以2003年發布的內地經典玄幻小說《誅仙》為IP原型，改編成手遊。天智遊運營負責人胡月琦指，「經典IP已經在市場上驗證過，有穩定的受眾。」作品完成後，粉絲仍會對角色抱有有一些幻想，例如主角後續的故事如何展開，就能進行再創造、二次演化，「讓經典IP以新的方式陪伴粉絲」。《新誅仙》遊戲與不同的中國非物質文化遺產傳承人合作，在遊戲中加入大量中國非遺文化元素，例如與北京宮廷刺繡技藝、河南張家彩窯唐三彩、廣東紙紮醒獅、山東濰坊紙紮風箏等。

《物華彌新》——文物擬人化遊戲帶動博物館流量

《物華彌新》以「讓文物活起來，讓文物走出博物館，講述文物背後深藏的故事」為目標，將中國傳統文物進行擬人化的二次創造，以文物的名稱或簡稱進行人物命名經典人物形象，並在遊戲中加入文物的歷史典故。遊戲中大熱的人物有風度翩翩少年的「千里江山圖」（北榮王希孟絹本畫）、小家碧玉的少女「蝠桃瓶」（乾隆年間景德鎮窯粉彩蝠桃紋瓶）等。不僅讓玩家深入了解文物歷史典故，還吸引了大量玩家從手機走進博物館，與遊戲中的文物拍照打卡。《物華彌新》有20人的文物考據團隊，與全國各地170餘家博物館進行聯名，組織宣傳活動，並在博物館售賣遊戲周邊文創。

《明末·淵虛之羽》——以新技術掃描巴蜀古建築、文物景觀

以明代蜀地為參考背景《明末·淵虛之羽》，則在遊戲中結合了大量中國古代神話及歷史故事，如《山海經》、《署王本紀》。遊戲制作團隊還掃描了大量巴蜀地區古建築、古文物，例如安岳木門寺、安岳摩崖石窟，利用數字技術覆原到遊戲當中。靈澤科技聯合創始人郭心怡表示，「通過新技術掃描古建築作為建模藍圖是相對取巧的方式」，加上能夠帶動小眾經典的客流量，古建築文物的管理者都樂於支持配合。

傳統文化載以年輕人的「語言」，讓此類文創產品大獲歡迎。龍淵科技公共關系負責人晏世偉觀察到，「年輕人對中華文化的認同感和信服感加深了，並自豪地對外傳播」。《新誅仙》與《物華彌新》遊戲玩家均超過1000萬，前者發行兩年營收近40億，後者上線一年總流水超5億，《明末》今年7月上新即登Steam遊戲平台中國熱銷榜第五位。

「一杯咖啡的距離」串聯產業鏈上下遊

天府長島文創園聚焦動漫影視、遊戲電競等賽道，園區內聚集了從內容創意、製作、特效到發行等各個環節的企業，目前入駐企業64家，聚集從業人員6000餘人，其中包括包括騰訊全國新文創業務總部、愛奇藝潮流文化坊、阿里巴巴數字經濟產業基地等著名公司。長島文創圓目標以「一杯咖啡的距離」串聯起產業鏈上下遊，使企業能夠進行高效的面對面溝通，大幅降低團隊溝通成本五成以上，加速創意落地和技術迭代。例如可可豆動畫等企業通過園區AI輔助建模技術，將平均工時縮短三成。

此外，天府長島園區對園區內文創企業亦給予足夠的政策支持。今年3月成立數字文創產業人才發展聯盟，匯聚高校、企業及金融機構資源，聚焦產教融合與協同創新。稅務部門針對文創企業特性，開展專題宣講、政策推送和專家服務，為企業提供精準政策輔導。司法保障方面，法院在園區設立知識產權保護基地，開展巡迴庭審與線上直播，並提供一站式糾紛化解服務。

產業的成功根本上離不開政府政策的導向。成都全市共有8個數字文創產業園區，亦有豐富的高校資源，全市共有59所大學。市政府為推動產業園區高質量發展，發布《成都市產業園區數字文創急需緊缺人才開發目錄（2025）》，聚焦遊戲、動漫、影視等八大領域，首次將影視特效工程師、地形編輯師、AIGC算法開發工程師等新興職位納入人才需求目錄。同時，還發布數字文創人才崗位、實習生崗位需求，64家重點用人單位，共發布217個崗位，意向招聘超860人，最高年薪達150萬元，吸引相關產業人才投身文創產業。