香港首辦大灣區禁毒高峰會　陳國基：努力實現「無毒城市」目標

保安局與禁毒常務委員會今日（9月5日）舉行「粵港澳大灣區禁毒高峰會」，國家禁毒委員會及粵澳兩地均代表參加，新加坡中央肅毒局亦派人參與。政務司司長陳國基在峰會上致辭時指出，毒品問題是全球共同面對的挑戰，犯罪手法越來越複雜，跨境販毒活動亦層出不窮，香港一定要與內地、澳門和其他地區的執法機關保持緊密聯繫，交流情報，甚至採取聯合行動，共同打擊毒品的流通。



9月5日，保安局與禁毒常務委員會合辦粵港澳大灣區禁毒高峰會，（左起）澳門特別行政區政府警察總局局長梁文昌、廣東省禁毒委員會副主任梁瑞國、政敄司司長陳國基、國家禁毒委員會常務副秘書長魏曉軍、保安局局長鄧炳強，以及禁毒常務委員會主席李國棟主持開幕儀式。（政府新聞處）

以打擊依托咪酯為例指禁毒必須與時並進

陳國基表示，今年是禁毒常務委員會成立60周年，今日的論壇則是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布後第一個連結粵港澳三地的禁毒高峰會，別具意義。過去幾十年香港禁毒工作取得明顯成效。被呈報的吸毒人數較七十年代末大幅下降七成，但政府絕不鬆懈，繼續努力實現「無毒城市」的目標，而面對不斷變化的毒品問題，必須與時並進。

他舉例指，近期無論在內地、香港、澳門、新加坡以至東南亞其他地區都備受關注的新型毒品依托咪酯，香港已經迅速透過修改法例，把它列為毒品，依法嚴厲打擊，並透過宣傳推廣教育市民這種毒品的禍害。

9月5日，政務司司長陳國基在粵港澳大灣區禁毒高峰會致辭。（政府新聞處）

陳國基強調，毒品問題是全球共同面對的挑戰，跨境販毒活動層出不窮。他指出，去年粵港澳三地採取的聯合行動，成功破獲23宗涉及毒品的案件，截獲超過2.2公噸毒品，拘捕接近100人。今年7月，香港與新加坡交換情報，成功協助新加坡當局破獲一宗跨國販毒罪案。可見各地持續的緊密合作，對堵截毒品流入社區相當重要。

國家禁毒委魏曉軍：中央全力支持陸港澳深化禁毒協作

出席峰會的國家禁毒委員會常務副秘書長、公安部禁毒局局長魏曉軍亦指出，依托咪酯等成癮性物質快速蔓延，令外防毒品輸入及內防需求反彈的壓力持續增大。他強調，中央高度重視禁毒工作，亦十分關心港澳特區的禁毒工作，全力支持內地與港澳地區深化禁毒協作。