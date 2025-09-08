西九財赤｜唐英年稱冀收支平衡惟負擔重 　議員關注賣樓幫補進度

西九文化區上周公布2024/25年度營運數字，達7.69億元，按年急升33%，屬西九連續第六年錄得財赤。立法會民政及文化體育事務委員會今日（8日）討論西九文化區發展進度，管理局董事局主席唐英年表示，希望將西九做成產業，達到收支平衡，惟團隊負擔重，舉例策展費用每次幾千萬元；管理局行政總裁馮程淑儀就表示，近年已控制營運財赤數字在7億多元。



有議員關注，西九出售住宅項目幫補收入的計劃會否提速。文化、體育及旅遊局局長羅淑佩指，城規會和西九都在加速準備，而政府建議是等樓市恢復興旺時，西九可抓住機會推出項目；亦有議員關注西九如何打造「夜經濟」。



西九文化區基本營運赤字（立法會文件）

唐英年指西九每次新開文化藝術設施很受歡迎，但團隊負擔加重，「每一次策展都係幾千萬」。（直播截圖）

唐英年：單次策展費用幾千萬 馮程淑儀：赤字控制在7億

西九文化區營運數字已經連續六年錄得財赤，上個財政年度赤字達7.69億元，按年急升33%。會上，唐英年表示希望將西九文化區打造成產業，做到開源節流、力求收支平衡。他指西九每次新開文化藝術設施很受歡迎，但團隊負擔加重，「每一次策展都係幾千萬」，因為香港自產文化藝術內容不足。他舉例指，三星堆展覽要有保險費和物流費「相當昂貴」。但他亦補充，將來會做文化藝術商品化，盡量多做文創IP。

馮程淑儀（直播截圖）

馮程淑儀則指，2021/22年度、2022/23年度及本年度的營運赤字數據相若，西九一直將赤字控制7億多元的水平。她又解釋，上一年度赤字為5.78億元，皆因當年獲批文化藝術盛事基金、防疫抗疫基金等，但本年度管理局要自負員工薪酬，故赤字數額增大。

議員關注西九賣樓 唐英年：有方法不增政府負擔

西九去年獲政府批准批解禁住宅發展限制，可以出售住宅項目以補貼收入，管理局續向城規會提交申請，在該區興建7幢22至27層住宅綜合大樓，項目預計最快於2032年落成。選委界林筱魯關注項目計劃有否更多細節，選委界陸瀚民亦提問，會否加速項目程序，「令西九及早起樓、適時賣樓套現」。

唐英年首先強調西九非地產項目，憶述2008年時雖然政府一次過撥款216億元給西九，但款項不足以「起咁多設施」，很多項目存在上馬時間和資金流嚴重錯配的問題。他指，西九可依靠自己的資產增加收入，冀實現未來十年財政穩定，「在完全無違反原本規劃下，我哋係有方法唔需要增加政府負擔」。

羅淑佩建議等樓市恢復興旺時，西九抓住機會推出住宅項目。（直播截圖）

羅淑佩表示，城規會已經以超快速度做了西九住宅項目計劃，西九亦已快速準備文件，強調政府的建議是等樓市恢復興旺時，西九抓住機會推出項目，「機會係留俾有準備嘅人」。

何敬康（直播截圖）

何敬康倡夜間活化場地 唐英年：西九冀設音樂中心

西九文化區的夜間經濟亦受議員關注，選委界何敬康提問，西九未來會如何在夜間活化場地，及下一階段會發展哪些新興藝術領域。

唐英年表示，西九曾嘗試過夜間市集、博物館之夜等，很受歡迎，但他承認西九有夜間人流不足的短板，舉例區內很多餐飲周末生意暢旺，惟夜晚相當慘淡，指會推出更多夜晚文化藝術節目。至於計劃中的新藝術領域，他透露希望開設音樂中心，「而家『崩咗牙』，有戲曲、博物館，但係就冇音樂」。

劉智鵬（直播截圖）

劉智鵬：幾年內要求西九自負盈虧 是天方夜譚

有議員冀諒解西九的財政狀況，例如選委界劉智鵬就表示要為西九「申冤」，因為M+博物館、香港故宮分別於2021年和2022年開幕，「幾年內要求西九自負盈虧，根本係幻覺……有啲天方夜譚」。劉智鵬指，要給西九文化區更多時間和財政支援，又建議西九定期就市民消閒習慣調查，「睇下有幾多習慣去博物館、聽音樂劇、演唱會」。