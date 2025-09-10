政府冒牌水｜議員促加強檢討採購過程　許正宇：物流署專隊抽查

政府物流署早前發生採購冒牌水風波，外界關注政府執行採購程序存在疏漏和不足。選委界立法會議員尚海龍今日（9月10日）就檢討採購過程質詢政府，財經事務及庫務局局長許正宇指物流署只負責採購價值逾1000萬元貨品，各部門須加強自我檢查，又指物流署亦設專隊，不時到訪部門抽查採購記錄。



體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛提出，康文署一下轄圖書館就採購中文書招標時，只保留價格為審核標準，質疑會導致「價高者得」的局面。許正宇回應指不會出現，「無論價錢幾平，滿足唔到技術要求，都唔會俾佢中標」。



尚海龍關注如何加強監督政府部門的採購過程。（黃浩謙攝）

許正宇：物流署有專隊抽查採購記錄

尚海龍關注如何加強監督政府部門的採購過程，以及在檢討現行採購程序時，會否考慮改良合約管理、供應商表現評核、價格與質量平衡機制等方面。

許正宇回應，政府採購政策是透過公平、公開及具競爭性的程序，取得物有所值的貨品和服務。他強調，物流署並非負責所有採購，署方只會為部門供應價值逾1000萬元的貨品，各部門自行負責採購服務價值低的貨品。他補充，政府有措施監察部門的採購工作，部門須每兩年自我評估一次，加強自我監察，物流署亦設專隊，不時到訪部門抽查採購記錄。

財經事務及庫務局局長許正宇（香港01攝）

許正宇指，在表現評估和合約管理方面，部門在評審標書時會考慮投標者的往績，政府有權取消曾經嚴重，又或者系持續違約的投標者投標資格。批出合約後，部門也要定期評估承辦商表現，若表現欠佳或會發出警告、停止付款、扣減按金，甚至終止合約。

至於政府因應飲用水風波而成立的「檢討政府採購機制專責小組」，許正宇強調，已在八月下旬召開第一次會議，聚焦在盡職調查招標準則、合約管理機質量保證方面，提出優化建議。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛（黃浩謙攝）

招標「價低者得」？許正宇指不會犧牲質量

霍啟剛關注康文署招標過程，指署方新一份中文圖書館的中文書採購標書中，剔除了對投標商的評分項目，只是以價格水平為唯一審核標準。霍啟剛質疑會造成「價低者得」的局面，破壞出版業界的健康生態。

許正宇表示，坊間擔憂招標時無計分制導致犧牲質量，但事實上不會出現這種情況，因為圖書館購書時，一直要考慮投標商有無提供樣板、電子發票、電子訂單清單。「將評分內容變咗基本技術要求，無論價錢幾平，滿足唔到技術要求，都唔會俾佢中標。」

自由黨邵家輝（廖雁雄攝）

自由黨邵家輝表示，近日收到一宗個案，有餐廳稱根據勞工法例，招標子公司時要考慮其集團母公司的情況，該餐廳的母公司很多，惟其中一間可能有違法，令該餐廳不能落標。邵家輝詢問政府會否考慮改良制度。許正宇稱，政府已在跟進該個案，不評論個別事件，正在檢討看有什麼措施可採取。