施政報告2025｜高級公務員責任制上日程　冀強化部門領導治理能力

行政長官李家超將於周三（9月17日）發表新一份《施政報告》。消息指將「高級公務員責任制」提出更多細節。李家超提出設立「高務公務員責任制」，旨在強化政府部門主管和高級公務員領導作用、提升整體治理水平的制度，言猶在耳，政府物流署卻發生採購冒牌水風波，引起社會嘩然。加上在此之前發生的皇后山瀝青水，以及近日的熱氣球節貨不對辦，以至天水圍一對母子自殺引發對收回公屋機制的人性化質疑，都令輿論對政府的管治效能產生疑慮，也使「高級公務員制度」的推行備受關注。



有政界人士表示，認同加強對政府部門首長的問責要求，估計可以實施的方向包括明確把責任落實到個人，以及推行「換崗」機制等等。



6月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，表示希望「高級公務員責任制」可發揮公務員質素效率。（楊凱力攝）

李家超在6月首提設責任制加強部門管理

李家超在今年6月接受報章訪問時，首次透露將審視建立「高級公務員責任制」，以強化政府部門主管和高級公務員的領導作用。他後來進一步公開表示，已委派政務司司長陳國基研究相關制度，期望能與政治任命官員問責制度融合，加強整體治理水平。他指出，設立新機制的目的是增加高級公務員在管理部門中「重複性或廣泛性問題」上的領導責任和角色。

李家超提及，他審閱申訴專員和審計署報告後，發現前線工作存在疏漏，並質疑若這些疏漏重複出現或多年未改善，領導層是否已發揮應有的領導作用。在懲處機制方面，他表示會首先找出「責任誰屬」，並考慮多種懲罰方法，例如表現不濟者可能不獲加薪等。陳國基則表示，推行新責任制的首要目的並非懲罰，而是要提升部門首長的管治能力，確保有機制能找出並處理嚴重且普遍的問題。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

施政報告料交代細節 物流署撞槍口？

政府物流署上月被揭採購冒牌飲用水，可謂「撞正」高級公務員責任制的槍口。事件發生後，財經事務及庫務局局長許正宇表明物流署要負「主題責任」，便讓輿論嗅出對部門首長問責的味道。及後物流署署長陳嘉信公開致歉，但只強調署方承擔主體責任，避談自身責任。

財庫局針對冒牌水事件成立專責小組，訂下三個月內完成檢討的目標，同時主動邀請審計署進行審查，後者表示希望在一個多月內完成審查工作，若涉公職人員違法將轉交執法部門跟進。冒牌水會否成為高級公務員責任制下第一批被處理的「負面典型」尚未可知，但事件再次將亟需扭轉的政府管治文化擺上檯面。有立法會議員直言，政府一味「按流程走程序」的管理思維不可取，亦有議員指出，官員工作態度應更加主動。

簡慧敏批評，飲用水事件凸顯署方「重聲明保證、輕盡職調查」的管理文化。（黃浩謙攝）

責任制可以根治「萬事賴機制」的官員嗎？

相較物流署會否依照高官責任制被處理，該制度能否將飲用水事件反映出的政府治理「老大難」問題斬草除根，無疑更值得關注。物流署署長陳嘉信在記者會上稱，「現行採購機制未必有足夠能力，完全堵塞存心詐騙的投標者獲取政府合約」，形容有人用不正當手段獲取文件、且偽造文件滿足投標要求，令署方人員在評審時「唔能夠及時覺察」。是番表述不免令人覺得署方「萬事都賴機制」。

選委界立法會議員簡慧敏接受《香港01》採訪時指出，署方評審過程過於依賴承辦商提交的文件，包括第三方機構出具的證明，但缺乏求證和查冊。她批評，這反映出署方「重聲明保證、輕盡職調查」的管理文化，強調相關政府人員的思維應當轉變，做事不能只是「按流程走形式」。

就冒牌水事件而言，簡慧敏認為政府建立採購合規審查機制、更新採購標準，例如加入國安元素、參考國家及其他司法管轄區的經驗及時更新。顯而易見，要落實這些舉措，公務員團隊，尤其是部門主管需要更主動、嚴謹。

李浩然強調，隨著時代發展，政府拓寬與內地合作的新形勢不可避免，官員工作態度應更加主動。（鄭子峰攝）

公務員工作文化是最根本問題？

另一選委界立法會議員李浩然認為，今次事件反映出相關部門工作態度與意識的問題，強調「諗多一步」，主動了解中標公司的資質，「唔係一件難想象嘅事」。他強調，隨着時代發展，政府拓寬與內地合作的新形勢不可避免，官員工作態度應更加主動，不應墨守成規。

社會學者呂大樂則表示，政府接二連三出現問題，從政策處理不夠人性化、被鑽空子，到採購和物流搞得一塌糊塗，最根本的問題可能是公務員的工作文化。他在《明報》專欄文章指出，這個問題有待政府本身認真和深入研究，但普羅市民會希望領導將積極因素發揮最大效用，把消極因素的影響減至最低。

總括而言，推行「高級公務員責任制」，不僅為了追究失職，也是要激勵公務員隊伍提升專業判斷力，培養更具前瞻性和主動性的工作態度，尤其是在處理跨境合作和新興事務時，能展現出更強的適應性和應變能力。

公務員學院推出「向世界說明中國」系列講座，今年6月12日舉行系列第一講，主題為「成就中華文化復興——從哪吒熱說起」。圖為公務員學院院長郭蔭庶在講座上介紹籌劃這個系列講座的理念和目標。（政府新聞處）

政界人士：公務員要「通」也要「專」

有政界人士對《香港01》表示，預料《施政報告》必將細化交代高級公務員責任制。談及原因，他稱現時政府工作出問題，卻難確定何人要為事故負責的現象，「涉及多層級的人員，搵唔到具體嘅（人），阻嚇性唔夠」。至於細化方向，該人士稱，政界猜測包括表現打分、內部調崗等，「以前公務員思維係『通才』，而家除做通才外，要睇佢邊樣最專」。