立法會修訂《浸大條例》未三讀突休會　議員措手不及｜政壇諸事町

立法會大會本周復會，議程緊湊，昨日至今日開足兩日會議，接連對四條政府法案及進行二讀及三讀，但在會議最後時刻卻出現疑似「甩轆」插曲，選委界議員吳傑莊提出的議員法案獲二讀通過後，立法會主席梁君彥沒有按慣例宣布三讀，而是宣布休會。有議員形容，聽到主席宣布休會時一臉茫然，一度留在座位上不知是留還是走。



本屆立法會會期剩下一個多月，本周大會排隊審議表決的包括《追加撥款(2024-2025年度)條例草案》，與社會上有較多爭議的《同性伴侶關係登記條例草案》、《2025年博彩稅（修訂）條例草案索及《2025年控煙法例（修訂）條例草案》這四條政府法案，以及吳傑莊提出的議員法案《2025年香港浸會大學(修訂)條例草案》。

身為浸大校董會成員的吳偉莊提出修訂《浸大條例》。（直播截圖）

其中，同性伴侶關係登記、博彩稅條例修訂分別耗費了約4小時與3小時，控煙法例修訂更花了近6小時走完二讀與三讀程序，分別耗費約3至6小時，至下午近6時才恢復吳傑莊法案二讀。

梁尹彥在《浸大條例》修訂二讀通過後，隨即宣布休會。（直播截圖）

吳傑莊以浸大校董會成員身份提出修訂《浸大條例》，涉及更新大學宗旨及闡明大學權力、改革大學校董會成員組成、修改校董會會議程序等事宜。法案花了約20分鐘就完成二讀。梁君彥隨即宣布休會並起身離座，而非按慣例宣布法案進入三讀。

有議員表示，聽到主席宣布休會時有些不知所措，因為下周三立法會大會將是行政長官李家超宣讀施政報告，意味這條議員法案最後的表決程序，要到9月24日的大會才能進行。