立法會推微縮模型還原完成23條立法一刻　梁君彥：國安教育好工具

本屆立法會會期還有不到兩個月就完結，預計仍有合共六項法案需要審議，包括同性伴侶登記制度與規管網約車框架。立法會主席梁君彥今日表示，有信心在會期結束前處理完各項法案。



基本法23條立法是今屆立法會頭號大事，立法會為此製造了微縮模型，還原當日議事廳會議實況，以作紀念。模型將在立法會大樓圖書館內展出，讓公眾參觀。



立法會推出微縮模型，還原《維護國家安全條例草案》於2024 年3 月19 日在立法會通過的情形。（陳立程攝）

梁君彥今日與記者茶聚，其間立法會秘書處展示了記錄《維護國家安全條例草案》在立法會通過時況的微型模型。據介紹，模型完全依照當日議事廳會議的情況製作而成，對當日一眾在場人士，包括行政長官李家超與一眾政府高層及全體89名立法會議員的衣着與神情舉止都高度還原，並且可播放梁君彥宣布議案獲得通過時的錄音，以及用微型屏幕還原投票結果。

梁君彥形容，模型能夠讓參觀者感受立法時的現場氛圍，是「好好嘅國安教育工具」。

本屆會期6項法案待審 梁君彥：有信心處理

立法會將於9月10日復會，10月22日則為最後一個會期，其間因有10月1日國慶假期，合共只剩6場大會，包括9月17日行政長官李家超宣讀施政報告、10月8日那個星期的會議則留作施政報告辯論。時間看似緊迫，但梁君彥表示，有信心處理完多條計劃審議的法案。

立法會主席梁君彥介紹紀念完成基本法23條立法的微縮模型。（陳立程攝）

特區政府行政署本月較早前向立法會提供今年下半年更新版立法議程，共有6項法案，包括《同性伴侶關係登記條例草案》、《2025年立法會（權力及特權）（修訂）條例草案》、《追加撥款（2024-2025 年度）條例草案》、《簡樸房條例草案》、《2025年博彩稅（修訂）條例草案》及《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》。

前五項已於7月提交立法會，至於規管網約車法案，行政會議昨日（8月28日）召開特別會議決定提交，目標是立法會復會首次會議上展開首讀及二讀。