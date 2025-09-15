九龍東CBD2｜鄧家彪倡善用甲級商廈及廉租優勢　加強招商引資

2011年，時任特首曾蔭權在任內的最後一份《施政報告》中，提出「起動九龍東」，希望將九龍東打造成繼中環CBD後的第二個商業核心區（CBD2）。翌年，發展局更成立了「起動九龍東辦事處」（EKEO），主責統籌及推動「起動九龍東」計劃。



但時至今天，九龍東作為CBD2的地位似乎未獲重視。隨著啟德體育園落成、中九龍幹線即將開通，立法會議員鄧家彪與團隊撰寫了《九龍東第二核心商業區（CBD2）可持續高質量發展策略報告》，從九個方向提出50項建議，包括倡議政府考慮利用九龍東較廉租的甲級寫字樓，以及多元化產業等優勢，吸引更多外資來港等。



2023年3月12日，發展局在Facebbok指，會適時推九龍東商業地。(發展局facebook圖片)

立法會議員鄧家彪與專家共同撰寫《九龍東第二核心商業區（CBD2）可持續高質量發展策略報告》，提倡政府再考慮發展九龍東CBD2。（吳美松攝）

九龍東甲級商廈空置率高於尖沙咀及港島核心地段

鄧家彪表示，九龍東發展已經開始慢慢看到成果，如已落成的啟德體育園、即將開通的中九龍幹線、美輪美奐的甲級商廈、東九龍文化中心，以及未來會興建的兩組新幹線等。他又提到，本港商業區甲級大廈的增量，由2019年到2024年多了一成，即香港的甲級商廈由800萬平方米增至接近880萬平方米，而增多了的量全在九龍東。

但九龍東甲級商廈的空置率亦相對較高，鄧家彪指，觀塘的空置率約為22.3%，比尖沙咀高出一半；中環、金鐘及灣仔的空置率只為14%，明顯九龍東空置率特別高。亦因如此，九龍東的平均租金亦特別便宜，每平方米為321元，約是中環及金鐘的三分之一。

九龍東商廈4大優點：租金較便宜、美輪美奐、樓齡新、符綠建環評

他認為這其實是優勢，九龍東有156萬平方米新建的商業樓宇面積，較便宜的租金，加上九龍東的甲級商廈多是美輪美奐，樓齡多在10年以下，而且符合綠建環評的要求，對外資或國內想來港發展的企業絕對有吸引力。

立法會議員鄧家彪指，九龍東商業樓宇租金較便宜，加上甲級商廈樓齡多在10年以下，對外資或國內想來港發展的企業絕對有吸引力。（吳美松攝）

4個主要問題礙九龍東發展 包括交通的暢達程度及宣傳不足

鄧家彪指出現時九龍東發展需面對4個主要問題，一是EKEO的職能、二是交通的暢達程度、三是產業，最後是宣傳。首先是九龍東的發展數據，如GDP等，未獲有效記錄及統計，亦未有部門積極向外資等推介九龍東，做不到招商引資；其次是交通問題，鄧家彪指九龍東的車站多在邊界位置，未能直抵內街或核心區域。鄧家彪指，希望區內的行人連接未來可達到到如中環、金鐘等地的水平。

然後是產業部分，鄧家彪形容九龍東是卧虎藏龍之地，亦如熱帶雨林般，有不同產業，除製造業外，一些保險、服務產業亦很旺盛，而其中資訊科技產業及文創藝術產業更分別佔了6.2%及5.8%，政府應善用其潛力。

最後是宣傳，鄧家彪指原來大部分外資或國企來港時只着眼於中環等傳統核心商業區，而並不知道九龍東亦有符合他們要求的基建及甲級商廈可供選擇，及落戶發展。

立法會議員鄧家彪鄧家彪形容九龍東是卧虎藏龍之地，有不同產業，而其中資訊科技產業及文創藝術產業更分別佔了6.2%及5.8%，政府應善用其潛力。（吳美松攝）

觀塘海濱可舉辦夜市 倡放寬工廈食堂牌照要求

鄧家彪續指，九龍東另一優勢是有很多中小企業，區內98%企業為少於50人的規模，85.7%是1至9人運作的公司，可見有不少人選擇在九龍東創業。因此不論是創新還是創業，在區內都有良好氣氛，亦反映出九龍東是一個很有經濟活力的地方。

他又建議政府可考慮發展區內海濱範圍及水體，如觀塘海濱可舉辦夜市；現時停泊了遊艇的避風塘可發展為水上中心；茶果嶺可發展成碼頭等，以致放寬工廈食堂的牌照要求，令九龍東不只是商業區，可為區內人或「打工仔」提醒下班後的娛樂，帶動整個九龍東的經濟。

政府促進的九龍東第二核心商業區，範圍包括啟德發展區、九龍灣商貿區、觀塘商貿區和新蒲崗商貿區。(文件截圖)

另外，他亦建議政府將九龍東作為北部都會區的「試田」，北都大部分土地正待平整，仍需時建成，反之九龍東已有成熟配套，政府可先吸引外企落戶九龍東作為臨時基地，並在九龍東試行北都的特殊土地政策，如靈活租期等。鄧家彪強調九龍東具有租金優勢、基建潛力等，希望當局以「有為政府，高效市場」模式發展九龍東。