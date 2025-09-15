施政報告2025｜效法澳門派消費券？　澳門店主：租金未降成效有限

2025年《施政報告》即將於本周三（9月17日）發表，有政黨提出效法澳門派發消費券提振市道。近年澳門政府派發多輪消費券或推行消費補貼計劃，最近一次的「全運聚力·社區消費大獎賞」，發放總值近5億澳門元的消費優惠，以求催谷本地零售業。



澳門的零售市道與本港一樣受市民與遊客消費模式改變衝擊，《香港01》記者走訪澳門崗頂和三盞燈的民生商鋪，不少店主慨歎本地人傾向北上消費，有餐廳店主直言，在經營成本沒有減少，舖租不減、人工也不減甚至反而增加的現實下，消費券幫助只是「好微」，「開餐飲比入賭場風險大」。另有店主認為澳門零售寄希望於旅客，「搞掂市道先至有用，希望帶啲旅客返來，有旅客先有希望」。



民生鋪：疫後生意難復元 本地客北上消費

昨日（14日）是澳門第八屆立法會選舉投票日，亦都是星期日，《香港01》記者在歷史文化景點、始建於1860年的崗頂劇院附近走訪，人流不算暢旺。儘管崗頂前地設有POP MART大型公仔供打卡，但遊客不多，鄰近有不少商舖更關了門。

崗頂劇院一間Cafe的店主伍先生說，開業已有五年，當年開張兩三個月後「撞正」疫情，人流轉淡，疫後兩三個月的生意本有復蘇，惟之後急速回落：「（北上消費）是其中一個因素，本地顧客一年之內出返去。」

現在再開餐飲，可能比入賭場風險更大，賭場都只係50%輸的可能，做餐飲業，有70%可能會輸。 崗頂劇院附近Cafe老闆 伍先生

澳門新橋區「三盞燈」被稱作本地最有民生氣息之處，這裡食肆豐富，有緬甸菜、泰國菜，亦不乏中餐廳，何先生在此經營滬菜飯店。他表示，店鋪已經有四十多年歷史，堪稱老字號，但同樣難敵低迷消費市道，因為三盞燈平時本地人光顧較多，不如氹仔官也街獲遊客青睞。何先生指出，「澳車北上」開放申請後，一到假期本地人都北上消費。

生意梗係跌咗，周末比起以前差，（疫後）復原其實冇，特別遇上長假期仲衰。 三盞燈滬菜飯店老闆 何先生

近年澳門派出多輪消費券或推進消費補貼計劃，最近一次的「全運聚力·社區消費大獎賞」，發放總值近5億澳門元的消費優惠。（梁鵬威攝）

派發消費券幫助有限 有店主冀「帶返啲旅客」

為了推動本地零售市場，澳門近年來多次派發消費券、推消費優惠活動，最近一次的「全運聚力·社區消費大獎賞」，會於9月1日至11月30日期間，發放總值近5億澳門元的消費優惠。澳門頻繁派消費券，也許令外地人艷羨，不過對本地商舖有多少助力呢？

何先生形容上述「大獎賞」活動「有一些幫助」，為他多帶來10%的營業額。伍先生則表示，消費券的幫助「感覺好微」，營業額可能只增加5%，畢竟消費券增加的收入，難抵持續上升的運營成本。他指出，現時澳門整體消費量大大跌落，但舖租從未下降，人工也沒有減少。

疫情時房東可能『鬆下手』，今時今日無鬆手，人工都升咗。如果政府真係有心改變個市，希望真正落去同中小企傾計，唔係同乜中小企商會傾，冇意義嘅。 崗頂劇院Cafe老闆 伍先生

阮伯在澳門三盞燈經營龍須糖鋪（梁鵬威攝）

同樣在三盞燈經營龍須糖生意的阮伯，亦對消費券的作用不樂觀，他認為旅客願意消費才能帶動澳門零售業，但可惜市道「淡上加淡」，坦言「搞掂市道先至有用，希望帶啲旅客返來，有旅客先至有希望」。

香港再發消費券？ 政商界意見不一

本港曾在2021年至2023年推行電子消費券計劃，其中2021年與2023年金額均為5000元，2022年則為1萬元，適用範圍涵蓋本地零售、餐飲及乘搭交通工具。自由黨早前向特首李家超建議，向每名年滿18歲的香港永久性居民派發2000元電子消費券，民建聯就倡推「抽獎式電子消費券」鼓勵市民留港消費。

不過，商界有意見認為不應再派發，香港總商會主席陳瑞娟在有線新聞《有理有得傾》節目中指出，消費券是疫情期間推行的「非常措施」，並非長期解決消費不振、加強消費意欲的方法，以現時政府財政狀况來看，亦不適宜再派發。

《香港01》獲悉，政府無意再派消費券，財赤是其中一個考慮因素。